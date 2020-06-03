Hakkını arayan tutuklu gazeteciye keyfî hücre cezası

3 yıldır tutuklu bulunan gazeteci ve radyo programcısı Serkan Sedat Güray. 6 ay önce hiçbir gerekçe gösterilmeden 3 kişilik koğuştan tek kişilik hücreye alınan Güray, yazdığı dilekçelere de cevap alamıyor. Ne hücre cezası sona erdiriliyor ne de sebebine ilişkin bir açıklama yapılıyor. Güray, cezaevinde gördüğü hak ihlallerine dair çok sayıda dilekçe yazdığı için cezalandırıldığına inanıyor.







Normal şartlarda tek kişilik hücreye belli suçları işleyen tutuklu veya hükümlüler cezalandırmak amacıyla konuluyor. Yasaya göre de bir mahkûm disiplin cezası sebebiyle en fazla 20 gün tek kişilik hücrede tutulabiliyor. Geçen yıl Silivri ve Çorum’da yine sebepsiz yere tek kişilik hücre cezası verilen tutuklulardan ikisi hayatını kaybetmişti.





Yakınlarının verdiği bilgiye göre, 6 ay önce Serkan Sedat Güray’ın kaldığı koğuşa gardiyanlar ansızın baskın yaptı. Koğuşta arama yapan görevliler Güray’ın not tuttuğu 7 adet defterine el koydu. Baskından 1 gün sonra da koğuştaki herkesi tek kişilik hücrelere aldılar. Sebebini sorduklarında ise “Arada böyle yapıyoruz!” şeklinde bir cevap aldılar. Diğer iki kişi 15 gün içinde tekrar 3 kişilik koğuşlara geçirildi ancak Güray ısrarla talep etmesine ve hücrede kalmanın sağlığı üzerindeki olumsuz etkisine rağmen hala orada tutuluyor.





Yakınlarına göre, Güray cezalandırmasının sebebini ancak tahmin edebiliyor. O da cezaevinde yaşanan ve hukuksuz olarak gördüğü uygulamalara ilişkin yönetime çok sayıda dilekçe vermesi. Hem kendisinin hem de başkalarının yaşadığı haksızlıkları sorması Güray’a yeni hukuksuzluk olarak dönmüş görünüyor. Güray cezaevi yönetimi dışında bazı yazarlara da başka tutukluların maruz kaldığı hak ihlallerine dair mektup yazmıştı.





Serkan Sedat Güray uzun yıllar Burç FM, Radio Blue, Radyo Bilkent, Dünya Radyo, Power FM, Capital Broadcasting Network ve Samanyolu News Radio gibi platformlarda özgün programlara imza atttı. 2007 yılında The GTN Avrupa Radyo Ödülleri Komitesi tarafından Avrupa’nın en iyi program yapımcısı seçildi. 22 Şubat 2017’de gözaltıne alındı ve ‘terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla 7 Mart 2017’de tutuklandı. 7,5 yıl hapis cezası verilen Güray’ın Yargıtay aşamasında bulanan dosyasında yaptığı programlar, tanınmış yazarlarla görüşmesi ve Twitter mesajları dışında ‘delil’ bulunmuyor.



