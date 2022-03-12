Hakyol, Milli Eğitim Bakanlığı'nı böyle hortumluyor

tr724'teb Tuna Yıldız'ıngöre, Bu kapsamda MEB, 18 Nisan- 3 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan “10. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması” etkinliğini ülke genelindeki tüm okullara resmi olarak bildirdi. Okul gruplarında da velilere öğrencilerin yarışmaya katılması yönünde teşvik edilmesi istendi.İskenderpaşa grubunun düzenlediği etkinliğin bu yılki teması, “Bir de Sağlıklı Düşün” olarak belirlendi. Hakyol ile MEB’in ortaklaşa yürüttüğü yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride yapılacak. Öğrenciler, yarışmaya özel olarak hazırlanan ve tarikatın yayın grubu olarak bilinen Server Yayınları tarafından basılan 17.50 ile 20 TL arasında satışa sunulan kitaplardan sorumlu olacak. İlkokul seviyesi için, “Elma Dersem Düşün”, ortaokul öğrencileri için, “Eyvah Ceviz Çatırdıyor” ve liseliler için de “Bir de Sağlıklı Düşün” kitapları satışa sunuldu. Yarışmada dereceye girecek liselilere 10 bin TL para ödülü verilirken, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ise tabletle ödüllendirilecek.Türkiye genelinde yapılacak olan yarışma kapsamında tarikatın kasasına milyonlarca lira para girecek. Her öğrenciye sorular sadece derneğin hazırladığı üç kitaptan sorulacak. Bazı öğrenci velilerinin ise okul gruplarından velilere tarikat reklamı yapılmasından dolayı rahatsızlıklarını ilettikleri öğrenildi. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde velilerin, okullarının tarikatlara teslim edilmesinden dolayı hoşnut olmadıkları belirtiliyor.