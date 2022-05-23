"Hala arka kapıdan döviz satıyorlar"

İktidar kanadına yöneltilen 'döviz satışı' suçlamasıyla '128 milyar dolar nerede?' sorunu tekrarlayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Hala arka kapıdan döviz satmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HALA ARKA KAPIDAN DÖVİZ SATIYORLAR"





Öztrak, "Hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır, ne de masat. Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar döviz rezervini, kayınpeder ve damat hesapsız, kitapsız peşkeş çektiler. sözleriyle AKP iktidarına yüklendi.Faik Öztrak, "Bu yılın ilk dört ayında, hu şekilde satılan emanet dövizlerin tutarı, 30 milyar dolara yaklaştı" dedi.