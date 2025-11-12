Hala Cezaevinde: Tekirdağ'lıların 'köfteci Abdullah amcası' bilincini kaybetti ölümün eşiğinde

Tırpan’a Bank Asya ve dernek üyelikleri nedeniyle ceza verildiğini söyleyen Gergerlioğlu, “En sonunda yok efendim Bank Asya’da hesabın vardı, bu derneğe üyeydin diye bu yaşta adamcağız tutuklayıp atmışlar zindanın dibine. Koğuşta fenalaşıp duruyormuş. Tutuklandığından bu yana kırk kez hastaneye götürülmüş. Kendini kaybederek, bilincini kaybederek hastanelere gidiyor, koğuşta tuvalet ihtiyacını bile göremiyor. Sağlığı çok kötü. Yarın öbür cezaevinde ölürse bunun suçlusu kim? ‘Babamızın orada ölmesinden çok korkuyoruz. Son aylardan ihlaller yüzünden birçok insan öldü’ diyor ailesi.” ifadelerini kullandı.





Nefes darlığı ve sürekli istifra nedeniyle dün tekrar acile kaldırılan ve tekrar cezaevine götürülen Tırpan’ın sağlık durumunu DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM’de gündeme getirdi.Tırpan’ın ağır bir hasta olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Abdullah Tırpan, ağır bir hasta. Şeker hastası. Ayaklarında yaralar çıkıyor ve iyileşmiyor. Akciğer enfeksiyonları geçiriyor, perişan durumda. 72 yaşında. Raporları da var ancak cezaevinde. Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevinde. Tekirdağ’da köfte, sucuk imalatı yapan bir esnaf. Ne yapmış yani, insan mı öldürmüş? Şehirleri ateşe mi vermiş? Hiçbir şey yapmamış? İnsanlara iyilik yapmış.” dedi.Ailesinin aktardığı bilgilere göre Abdullah Tırpan, Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu A-27 nolu koğuşunda hükümlü olarak bulunuyor. Tırpan’ın, kronik hastalıkları nedeniyle tutuklandığı günden bu yana 40’tan fazla kez cezaevi doktoruna götürüldüğü, birçok kez de koğuşta rahatsızlanarak baygınlık geçirdiği belirtildi.Yakınları, 3 Kasım’da bir anda titremeye başlayan ve bilincini kaybeden Tırpan’ın hastaneye kaldırıldığını, hastanede göğsüne kalp elektrotlarının takıldığını öğrendiklerini aktardı. Ailesi, Tırpan’ın kalp krizi geçirmiş olabileceğini ancak cezaevi yönetiminden yeterli bilgi alamadıklarını ifade etti.Tırpan’ın aynı zamanda zatürre ve diyabet hastası olduğunu belirten ailesi, “Buna rağmen hastanede müşahede altında tutulmadan cezaevine geri gönderildi. Şu anda tuvalete dahi gidemiyor, sürekli kusuyor. Sağlığı her geçen gün kötüye gidiyor, hayatı risk altında” dedi.Yakınları, Tırpan’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek, “Babam şu anda koğuşta tuvalet ihtiyacını dahi görmek için yerinden kalkamıyor ve yediklerini sürekli istifra ediyor. Sağlığı çok kötü, durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Durumu 1 gün dahi cezaevinde kalmaya uygun değil. Hayatı risk altında. Adli Tıp raporu olmadan tahliye edilmiyor. Babamızın orada ölmesinden korkuyoruz. Yardım bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.Uzun yıllardır Tekirdağ’da köfte ve sucuk imalatı yapan, aynı zamanda kasap dükkanı işleten Abdullah Tırpan, 15 Temmuz’dan sonra 16 Ağustos 2016’da gözaltına alınıp tutuklandı. 19 ay hapis yatan Tırpan’da Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bank Asya’ya para yatırmak, dergi ve gazeteye abone olmak, çocuklarını kapatılan kolejlere göndermek, himmet ve kurban bağışı yapmak gibi gerekçelerle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Tırpan’ın 6 Mart 2018’de mahkemede yaptığı savunması:“Ben 65 yaşındayım kendi ailemle çalıştırdığım bir aile şirketim var. Köfte ve sucuk imal ettiğim imalathanem ve iki adet satış yerim vardı. Bazen vergi rekortmenleri sırasının ilk onunda yer aldım. 55 senelik ticari hayatımda ve sosyal hayatımda hiçbir yüz kızartıcı suçum olmadı. Sabıkam da yoktur…Tüm çocuklarımı devlete ve millete yararlı çocuklar olmalarına çalıştım. İşlerim ailemin üzerine kaldı. Tutuklu olmam nedeniyle işlerim bozulmuş durumdadır. Bu nedenle birinci satış yerimi kapatmak zorunda kaldılar. Diğer iş yerini de maliye ve sigortaya olan borçlar nedeniyle kapatamıyorlar. Eşimin de şeker hastalığı ve başkaca hastalıkları vardır. Geçimlerini sağlamak amacıyla kendilerine iş arıyorlar. Ben 19 aydır tutukluyum, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Sağlığım bozulmuştur, şeker hastasıyım, diğer hastalıklarım da vardır. Savcılık soruşturmasında “fetö/pdy” terör örgütü üyesi olduğum iddiası vardır. Ben bu suçlamayı kabul etmiyorum.Evimde arama yapıldı birkaç dergi ve kitap bulundu. Bunlar o dönemde yasak olmayan her evde olabilecek sıradan dergilerdi. Bunların yasak olduğunu ben bilmiyordum. Bunlar herkesin rahatlıkla alıp okuyabileceği kitaplardı. “Kürsü başlıklı gazete küpürü manevi yönden beğendiğim bir yazı olduğu için kesip sakladığım bir gazete sayfasıdır. Mahsurlu olduğunu düşünmedim ve düşünmüyorum. Üzerime atılı somut bir suçlama bulunmamaktadır.… İş yeri aramasında ele geçen 10 adet Aksiyon Dergisi ve bir adet Sızıntı dergisi o tarihlerde serbest olan dergilerdir ve bana aittir. Üzerime atılı somut bir suçlama bulunmamaktadır. Hakkımdaki beyanlar ispata muhtaçtır. Bu yaşa kadar kimseden talimat almadım, illegal hiçbir faaliyet içinde bulunmadım. Böyle bir iddia ile suçlanmak bile beni ziyadesi ile yaralamıştır. Böyle bir suçlama benim için fazlasıyla bir cezadır.… Mütevelli heyetinin görevlerinden olduğu iddia edilen, himmet, kurban bağışı yapmadım ve toplamadım, örgüte ait gazete ve dergi aboneliği bulmadım. Zaman Gazetesi aboneliğim vardır, Cumhuriyet Gazetesi de okuyordum, yasak olmayan yayınlar olması nedeniyle abone olmuştum, örgütsel faaliyette bulunmadım, TASİAD isimli derneğe üye olmadım, mütevelli sohbet ve toplantılarına katılmadım, Edirne’ye gitmeden önceki tarihlerde de sohbet ve toplantılara katılmadım.… Ben Ziraat Bankas’ndan emekli maaşımı alıyordum. Daha sonra Bank Asya ya aktardım. Daha sonra da Türkiye Finans bankasına aktardım. Hesaplarımı hangi tarihlerde hangi bankaya aktardığımı üzerinden zaman geçtiği için hatırlayamıyorum. Benim “fetö/pyd” diye bir örgütün varlığından bilgim yoktur. Bank Asya hesabıma kendi iradem ile bu bankaya aktardım, kimseden talimat almadım. Biz Kuveyt Türk, Akbank, Türkiye Finans ile de çalıştık. Bank Asya’yı kullanmamamız konusunda devlet tarafından herhangi bir bilgilendirme olmadığı için bu banka ile çalıştık…Ben kasaplık yaparım. Buzhanelerimizde cemaat mensubu olsun olmasın, ihtiyacı olanların kurbanlarını muhafaza ederim. Örgüte finansman sağlamak amacı ile hizmet etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kızım üniversiteyi 2. sınıfta bırakmak zorunda kaldı, onun ihtiyacı olduğu için hesabına fasılalarla para gönderdiğimiz oldu. Hesabındaki paranın göndereni benim, örgütsel amaçla göndermedim, kızımın ihtiyacı için göndermiştim, okuduğu okul özel bir okuldur, paralı bir okuldu.“