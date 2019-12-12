Samanyolu Haber /Gündem / Hala telefonla dolandırılan var, üstelik bu kez eski bakan: Bütün altınlarını verdi! /12 Aralık 2019 14:34

Hala telefonla dolandırılan var, üstelik bu kez eski bakan: Bütün altınlarını verdi!

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilere bankada tuttuğu altınları verdi.

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DSP'den 20. dönem Tekirdağ Milletvekili olan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefonla dolandırıldı. 

Aytekin'i arayan ve kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, bir kamu bankasındaki hesabında bulunan altınlarının çalındığını belirterek, uluslararası bir altın kaçakçılığı operasyonu yaptıklarını, Aytekin'den Tekirdağ'daki bir banka şubesinde bulunan altınları kendilerine teslim etmesini istedi.

Bunun üzerine Aytekin, bankada bulunan 30 adet 3'lü burma altın, 10 Cumhuriyet altını, 8 adet 5'i bir yerde, 4 Adana setini bankadan alarak dolandırıcıların verdiği adrese gitti.

GÖTÜRÜP KENDİ ELİYLE TESLİM ETTİ

Altınları kendi eliyle teslim eden Aytekin, bir süre sonra dolandırıldığını fark edip emniyete giderek şikayetçi oldu.

Aytekin, "Herkesin başına gelebilir. Boşluğumuza denk geldi. Dört saat telefonda konuştu. PKK'dan bahsetti, Amerika'daki o adamdan bahsetti. Şehitlerden bahsetti. Şehitler deyince bizim için akan sular durur. Biz iyi niyetli insanlarız. Buna kanmamalıydık. İfademizi verdik, emniyet sağolsun çok ilgileniyor" diye konuştu.
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