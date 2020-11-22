Haldun Dormen'in Koronavirüs testi pozitif çıktı

Usta oyuncu Haldun Dormen (92), Instagram hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Dormen, durumunun iyi olduğunu belirtti.





Haldun Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Du¨n yapılan test sonucumun pozitif olduğunu o¨ğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yo¨nde seyrettiğini bildirdiler. Lu¨tfen nerede olursak olalım kendimizi ve c¸evremizdekileri en gu¨venli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu viru¨su¨n u¨stesinden geleceğimize inanıyorum."