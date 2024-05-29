Samanyolu Haber /Dünya / Halefi mi olacak? Putin'den korumasına üst düzey görev /29 Mayıs 2024 12:32

Halefi mi olacak? Putin'den korumasına üst düzey görev

Rusya lideri Putin, eski koruması Aleksey Dyumin'i Devlet Konseyi Sekreterliğine atadı.

SHABER3.COM

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski koruması ve yardımcısı Aleksey Dyumin'i Devlet Konseyi Sekreteri olarak atadığını duyurdu.

Putin'e danışmanlık görevi veren Devlet Konseyi'nde Dyumin'in savunma sanayisiyle ilgili uzmanlık yapacağı kaydedildi. Atama kararı Kremlin'in internet sitesinde de yayınlandı.

Kremlin'e yakın bazı kaynaklar, bir süre önce yeniden devlet başkanı seçilen 71 yaşındaki Putin'in Dyumin'i halefi olarak gördüğünü söylüyor. Öte yandan 51 yaşındaki isim, Rus siyasetindeki elit kesimler içinde tartışma da yaratıyor.

Tula bölgesinde valilik görevi yürüten Dyumin, bu ay başında Kremlin'e dönmüştü. 1995'te Putin'i koruyan ekibe katılan Dyumin, uzun süre Rusya liderine en yakın isimlerden biri olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halefi mi olacak? Putin'den korumasına üst düzey görev Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:24:01