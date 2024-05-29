Halefi mi olacak? Putin'den korumasına üst düzey görev

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski koruması ve yardımcısı Aleksey Dyumin'i Devlet Konseyi Sekreteri olarak atadığını duyurdu.



Putin'e danışmanlık görevi veren Devlet Konseyi'nde Dyumin'in savunma sanayisiyle ilgili uzmanlık yapacağı kaydedildi. Atama kararı Kremlin'in internet sitesinde de yayınlandı.



Kremlin'e yakın bazı kaynaklar, bir süre önce yeniden devlet başkanı seçilen 71 yaşındaki Putin'in Dyumin'i halefi olarak gördüğünü söylüyor. Öte yandan 51 yaşındaki isim, Rus siyasetindeki elit kesimler içinde tartışma da yaratıyor.



Tula bölgesinde valilik görevi yürüten Dyumin, bu ay başında Kremlin'e dönmüştü. 1995'te Putin'i koruyan ekibe katılan Dyumin, uzun süre Rusya liderine en yakın isimlerden biri olmuştu.