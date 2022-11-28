Halefini seçti mi?

Kim'in önceki hafta nükleer füze denemesinde ilk defa görülen kızının 10 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Adının Ju-ae olduğu belirtilen küçük kızın yıllar sonra üst üste babasıyla nükleer denemelerde boy göstermesi, tartışmalara yol açtı. Birçok analist, bu durumun küçük kızın Kim'in potansiyel halefi olabileceğini ortaya koyduğuna dikkat çekti.





ABD merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Endowment'tan siyasi analist Ankit Panda, AP haber ajansına yaptığı değerlendirmede, “Bu çok dikkat çekici bir durum. Kim Ju-ae'nin babasının yanında durması, olası yeni lider olarak konumlandırılmaya başladığı fikrini güçlendiriyor “ dedi.









‘DÜNYANIN EN GÜÇLÜ STRATEJİK SİLAHI’









Çok sayıda üst düzey yetkili ve bilim insanının katıldığı törende konuşan Kim, ABD'yi vurabilecek kapasitede olduğu düşünülen yeni kıtalararası füzenin başarısından gurur duyduklarını belirterek nükleer füzeyi “Dünyanın en güçlü stratejik silahı” olarak niteledi. Kuzey Kore basını, Kim'in kızıyla törende çekilen fotoğraflarını da paylaştı.









Annesi Ri Sol-ju'ya benzetilen küçük kız, fotoğraflarda babasıyla nükleer füzelerin yanında gülümserken görülüyor. Kuzey Kore basını bugüne kadar Kim ve eşinin çocuklarına dair hiçbir haber yayınlamamıştı, ancak çiftin üç çocuğu olduğu belirtiliyor.









Kim, ay ortasındaki nükleer denemeye de eşi ve kızıyla katılmıştı.





Ülkenin eski lideri olan baba Kim Jong-il, kendi iktidarında eşi ve çocuklarıyla neredeyse hiç kamera karşısına geçmemişti. İktidardaki aileye yönelik gizlilik, 2011'de iktidara geçen Kim Jong-un döneminde değişmeye başladı. Kim eşi Ri Sol Ju ile sık sık etkinliklere katılırken üst düzey göreve getirdiği kız kardeşi Kim Yo Jong da zaman zaman kamuoyu önünde boy göstererek açıklamalar yapıyor.