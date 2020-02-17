Samanyolu Haber /Dünya / Halep Uluslararası Havalimanı açıldı /17 Şubat 2020 21:47

Halep Uluslararası Havalimanı açıldı

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle uçuşlara kapatılan Halep Uluslararası Havalimanı'nın yeniden aktif hale geleceği açıklandı.

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Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammud, Halep Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete başladığını duyurdu. Şam'dan Halep'e ilk uçuş Çarşamba günü yapılacak.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye ordusunun cihatçı grupları Halep kırsalından çıkararak kentte kontrolü sağlamasının ardından Halep Uluslararası Havalimanı da faaliyetlerine başladı.

Suriye Ulaştırma Bakanı Ali Hammud Halep Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete açıldığını, Şam'dan Halep'e ilk uçuşun Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

Hammud, Halep'ten Kahire ve Şam'a uçak seferlerinin de önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu.

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