Samanyolu Haber /Gündem / Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü /14 Ocak 2023 10:27

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Beyoğlu Haliç Köprüsü girişinde bir otomobile yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemeleri sonrası araçlar yoldan kaldırılırken, silahlı saldırı sonrası kapatılan E5 Karayolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Haliç köprüsü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E5 Karayolu Edirne istikametinde olan 09 AGM 821 plakalı otomobile seyir halinde olan başka bir otomobilden uzun namlulu silahla ateş açıldı. Açılan ateşe diğer otomobilden karşılık verilince silahlı çatışma yaşandı. Saldırı sonrası seyir halindeki otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Silahlı çatışma sonrası 09 AGM 821 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Diğer otomobil sürücüsünün ise silahlı çatışması sonrası olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri E5 Karayolu Edirne istikametini trafiğe kapatırken, araçlar yan yola yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, bir kişinin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin yaptıkları olay yerinde yaptıkları incelemelerde 41 mermi kovanı bulundu. İncelemeler sonrası araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, kapatılan E5 Karayolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.
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