Samanyolu Haber /Gündem / Halil Falyalı cinayetinde karar: Sanıklara ceza yağdı /07 Ağustos 2024 15:16

Halil Falyalı cinayetinde karar: Sanıklara ceza yağdı

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan sanıklar hakkında karar verildi. Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e de 20 yıl hapis cezası verildi.

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KKTC'de Girne'ye bağlı Çatalköy'de, 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırı düzenleyerek iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan ve dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan suçlu bulunarak, mahkum edilen sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki ceza kararı bugün açıklandı.

Mahkeme, Ömer Tunç Tunç'u ömür boyu, Veysel Sare'yi 35 yıl, Musa Çiçek'i ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

KARAR GÜNÜ MAHKEMEDE OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davanın kararında polis olağanüstü tedbirler alırken, mahkeme avlusu, Mustafa Çağatay Caddesi ve birçok noktada Özel Harekat ekipleri görev aldı. Sanıklar, Özel Harekatın korumalığını yaptığı araçlarla cezaevinden ayrı ayrı arabalarla taşınarak Girne Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Sanıklar Ağır Ceza salonuna yerleştirilene kadar cadde araç trafiğine durduruldu. Polis ekiplerinin duruşma salonunda da güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Kararı açıklamak için oturum yapan Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan ağır ceza heyet, sanıkların planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan mahkum edildikleri hatırlatıldı. Mahkeme Başkanı Soyer, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken bu eylemlerini sürdürdüklerini, maktullerin otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy'e hareket eden sanıkların burada öldürme eylemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Soyer, cinayet işlenmeden önce sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in ülkeye kaçak girdiğini de söyledi.
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