Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşlere 2'şer kez müebbet istendi

Halil Falyalı soruşturması tamamlandı. Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.





Aralarında Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin dolması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na 22 Şubat 2022’de çıkarılmışlardı.





5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre savcılıkça sorgulanan Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanması, 3 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmaları istenmişti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanmıştı. Metin Süs’ün bulunduğu diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmışlardı.

