Samanyolu Haber /Gündem / Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşlere 2'şer kez müebbet istendi /04 Temmuz 2022 16:34

Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşlere 2'şer kez müebbet istendi

KKTC'de silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 12'şer yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 4 şüphelinin ise 32 yıl 6 aydan 46 yıla kadar hapisleri talep edildi.

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Halil Falyalı soruşturması tamamlandı. Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Aralarında Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin dolması ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na 22 Şubat 2022’de çıkarılmışlardı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Sözcü'de yer alan habere göre savcılıkça sorgulanan Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez’in de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanması, 3 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakılmaları istenmişti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanmıştı. Metin Süs’ün bulunduğu diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakılmışlardı.
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