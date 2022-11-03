Halil Falyalı’ya ait 30 milyon dolar değerinde kripto paraya el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatmıştı.





Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları öldürülen Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.





Bu yolla 2,5 milyar lira civarında suç geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 işlemle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.





Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla geçtiğimiz ay el konulmuştu.





Bugün, paylaşılan bilgiye göre, soruşturma kapsamında Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya daha el konuldu.