Halil Falyalı'dan sonra Veysel Şahin

KIBRIS'TA BAHİS BARONU OLDUĞU İDDİA EDİLEN BİR İSİM: VEYSEL ŞAHİN





VEYSEL ŞAHİN: BENDEN RÜŞVET İSTEDİLER





DİLEKÇEDEN SONRA ŞAİBELİ İŞLEMLER





HÂKİMLER MESLEKTEN MEN EDİLDİ





VEYSEL ŞAHİN'DEN SAVUNMA: HİÇ BULAŞMADIM





Gazeteci Timur Soykan, kendisinin de katkı koyduğu Duvar kitabından bir bölümü Birgün'deki köşesinden paylaştı.Türkiye İşçi Partisi (TİP) Araştırma Raporu olarak; TİP milletvekili Ahmet Şık, Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan'ın katkı sağladığı Duvar kitabında 'devlet-siyaset-mafya' üçgenindeki çeşitli suçlar kaleme alındı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşalarıyla gündeme gelenlerin yanı sıra daha önce konuşulmamış kimi suç ve skandallar da gazetede yer aldı.Birgün yazarı Tümur Soykan, bugünkü köşesinde Duvar'da Ahmet Şık tarafından kaleme alınan 'yasa dışı bahis' suçuna yer verdi.Kıbrıs’ta Halil Falyalı gibi bahis baronu olduğu iddia edilen bir diğer isim Veysel Şahin hakkında Türkiye’de açılmış üç tane yasadışı bahis davası olduğunu hatırlatan Soykan, şunları kaydetti:"...17 Temmuz 2017’de çok ilginç bir gelişme yaşandı. Veysel Şahin, ağaçtan düşerek yaralanan babasını İstanbul’da hastaneye götürmek için özel uçağıyla Sivas’a geldi. Gözaltına alınan Veysel Şahin tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne konuldu. İddiaya göre; Veysel Şahin’in el konulan para ve mal varlığı 780 milyon dolardı. Veysel Şahin’in hakkındaki tutuklama kararlarına karşın neden Türkiye’ye geldiği ise kilit bir soru olarak karşımızda duruyordu.Ahmet Şık, Duvar kitabında bu konudaki skandal iddiaları kaleme aldı. İddiaya göre; Veysel Şahin ve Halil Falyalı ‘birkaç milyon dolarlık’ rüşvetleri soruşturmalardan çıkartılmaları için göndermişti. Bu sayede Kıbrıs’tan SEGBİS yoluyla ifade veren Veysel Şahin’in hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Yani bu karara güvenerek Türkiye’ye gelmiş ancak büyük bir hata yapmıştı."Silivri Cezaevi'ne konulan Veysel Şahin için nüfuzlu isimlerin devreye girdiğini, iki aylık süreçte 103 avukat tarafından 303 ziyaret gerçekleştirildiğini belirten Soykan, bu ziyaretlerdeki 'rüşvet pazarlığına' dikkat çekti.Duvar kitabında yayınlanan 12 Mart 2018 tarihli dilekçeye göre; Veysel Şahin, Kıbrıs’a 2016 yılında gelen ‘Çağatay’ isimli bir polis müdürünün kendisinden ve yanındaki otel sahibinden 500 bin lira rüşvet istediğini söyledi. Soykan, yazısında buna dair şunları kaydetti:"...Bu rüşvet ile İstanbul’da haklarında açılan bir soruşturmadan kurtarılacaklarının vaat edildiğini öne sürüyor. Bir hafta sonra hazırlanmış dosyanın Whatsapp’tan telefonuna gönderildiğini anlatıyor. Kıbrıs’taki başka otel sahiplerinden de aynı şekilde para istendiğini iddia ediyor.Veysel Şahin, dilekçesinde hapishanedeki yoğun avukat trafiğinin nedeninin de rüşvet talepleri olduğunu öne sürdü ve şu iddialarda bulundu:'Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürü Gaffar isimli görevli beni bu dosyaya dahil etmiş. Benden doğrudan bir para istemedi. Ben içerideyken buraya gelen avukatlar vasıtasıyla 500 bin dolar, 1 milyon dolar gibi rakamlar telaffuz edilerek benden hem tahliye hem de başka dosyalarımın kapatılmasına yönelik para talep edildi.'Veysel Şahin’in dilekçesinden sonra şaibeli gelişmeler yaşandı. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Nisan 2018’de Veysel Şahin ve üç adamının tahliyesine karar verdi. Savcılık itiraz edince aynı mahkeme 4 saat sonra tam tersi yönde, tekrar yakalama kararı verdi. Bu sırada 3 sanık Metris Cezaevi’nden bırakılmış ve kayıplara karışmıştı. Veysel Şahin tahliye işlemleri uzadığı için Silivri Cezaevi’nde kalmıştı."Öte yandan; hakkında 'nitelikli dolandırılık' suçundan hapse mahkûm edilen Veysel Şahin'in itirazı üzerine yeniden yargılama kararı veren iki hâkim, Hakimler Savcılar Kurulu’na şikayet edildi. İki hâkim suçlu bulunup meslekten ihraç edildi.Soykan yazısının sonunda Veysel Şahin'den gelen açıklamayı da aktardı. Soykan'ın aktardığına göre; yasa dışı bahis işine hiç bulaşmadığını savunan Şahin, dosyalarda hakkında hiçbir delil olmadığını söyledi. Veysel Şahin 40 ayrı şirketinin yasal ve temiz olduğunu, esas işinin Forex piyasası olduğunu ve kazancını buradan sağladığını savundu.