Halil Falyalı'nın kardeşi konuştu...

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in videolarındaki iddialarla gündeme gelen ve 8 Şubat'ta Kıbrıs'ta silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı konuştu. Hüsnü Falyalı, suikast günü kendilerini birinin arayarak uyarıda bulunduğunu anlattı. Sedat Peker'in daha önce ağabeyiyle görüşmek istediğini anlatan Falyalı, "Ağabeyim Türkiye'deki yasadışı bahiste vardı" dedi.





Halk TV'den Seyhan Avşar'ın sorularını yanıtlayan Hüsnü Falyalı şunları söyledi:





- Babanızın öğretmen olduğunu söylediniz. Ağabeyinizin ise 20 yıl önce bir kumarhanenin güvenlik görevlisi olarak işe başladığı ve hızla yükseldiği iddia ediliyor. Bu kadar kısa bir sürede nasıl bu kadar mal varlığına sahip oldunuz?





Bunu söyleyen, bunu yazan araştırdı mı hiç, yoksa başkasının söylediklerini mi yazdı? Hiçbir zaman, hiçbir kapının önünde güvenlik olarak durmadık. Ağabeyim güvenlik görevlisi değildi. Bizim büyüme sürecimiz 20 yıl değil. Ağabeyim askerliğini bitirdi. Babam beyaz eşya dükkanımızı ona verdi. O işleri büyüttü. 4-5 şube daha açtı. Daha sonra mermer işine girdi. Atölye açtı. İzmir Torbalı’dan mermer getirdi. O zamanlar çok güzel para kazandı. 1998 yılında Semah Casino’sunun işletmesini aldı. 2001 yılına kadar işletti. 2003 yılında Salamis Casino’sunu aldı. 2007 yılında ise bu oteli aldı. Daha sonra bizim bir yağ fabrikası vardı. Onunla ilgili bir şeyler yaptı. Mal varlıklarımız böylelikle oluştu.





'ERKAM YILDIRIM'I NE GÖRDÜK NE TANIDIK'





Sedef Peker ağabeyinizin bir uyuşturucu ağının merkezinde olduğunu söyledi. Halil Falyalı bahsedilen uyuşturucu ağının içerisinde miydi? Ayrıca Sedat Peker ile bir ilişkiniz var mı?





Sedat Peker’i tanımıyoruz. Kendisi 6-7 yıl önce adaya geldi. Ağabeyimin hayattayken anlatımlarına göre Sedat Peker kendisiyle tanışmak istedi. Ancak ağabeyim bu görüşme talebini kabul etmedi. Sedat Peker Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ile ağabeyimin içinde olduğu bir uyuşturucu ticaretinden bahsediyor. Biz Erkam Yıldırım’ı ne gördük, ne de tanıdık. Babasını ise Başbakan olması kaynaklı tanıyoruz. Sedat Peker belki de gündem olsun diye Kıbrıs’ı bu konuya kattı. Ayrıca adayı görüyorsunuz küçük bir yer. Burada nasıl uyuşturucu satacaksın, nasıl ticaretini ve transferini yapacaksınız. Böyle bir ihtimal var mı?





'YASADIŞI BAHİSE AĞABEYİM 2004 YILINDA BAŞLADI'





Ya yasadışı bahis… Ağabeyiniz yasa dışı bahis oynatmıyor muydu?





Öncelikle biz burada yasalız. Burada yasal olarak bahis oynatan birkaç firma var. Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı. Ancak her yasa dışı bahis sitesinin Halil Falyalı’ya ait olduğu söylenemez. Yasadışı bahis işine ağabeyim 2004 yılında başladı.





- Adanın önde gelenleri sizin ağabeyinizden yasadışı bahisten çekilmesini istediğinizi söylüyor. Ağabeyinize ‘bırakın bu işi’ dediniz mi?





Evet doğru. Aslında ağabeyim hakkında o kadar çok yazılıp, çizildi ki. O kadar yalan şeyler konuşuldu ki. Kendisi yaşasaydı zaten bırakmayı planlıyordu.





'AĞABEYİM TELEFONLARINA ÇIKMADI'





- Peki Halil Falyalı ya da siz herhangi bir tehdit alıyor muydunuz?





Hayır. Herhangi bir tehdit almıyorduk. Ancak 8 Ocak’ta biri oteli aradı. ağabeyim ile görüşmek istedi. ağabeyim istemedi. Birkaç kez daha aradı. Yine ağabeyim telefonlarına çıkmadı. Bunun üzerine bu kişi, ‘Halil Falyalı’ya büyük operasyon olacak’ diyerek telefonu kapattı. Bu yaşanılan olayı emniyete bildirdik. İhbarı yapan kişi ….. isimli şahıs. Bekliyoruz. (İhbarı yapan kişinin ismini soruşturmanın akıbeti açısından yazmamayı uygun gördüm.)





'ULUSAL BİRLİK PARTİSİ'NE PARA YARDIMI YAPTIĞI DOĞRU'





-Halil Falyalı’nın Kıbrıslı siyasetçilere, bürokratlara çok yakın bir isim olduğu biliniyor. Ayıca kendisinin Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) maddi destekçisi olduğu ve bu destekler sayesinde siyasetçiler tarafından korunduğu belirtiliyor. UBP’ye maddi destek veriyor muydunuz?





Babam yılarca UBP’de görev almış bir isim. Genel sekreter yardımcılığı dahi yaptı. Biz doğduk doğalı bu partinin içinde büyüdük. ağabeyimde bu partinin içerisindeydi. ağabeyim bu partiye para yardımı yaptığı doğru. Partiler onu, bunu getirir halk alır. Tüm iş adamları bunları yapar. Ancak siyasiler ya da bürokratlar ağabeyimi nasıl koruyacaklar? Burada bir devlet var, polis var, yargı var. Kimi kimden koruyacaklar?





-Bir başka iddia ise ağabeyinizin elinde siyasetçilere ait ilişkin şantaj kasetleri olduğu böylelikle korunduğuydu…





Böyle bir şey mümkün değil. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Bize böyle bir şey yakışmaz. Rüşvet, şantaj olmaz burada. Bizde hatır gönül çoktur burada… Gerçi artık o da kalmadı.





Son soru… Ağabeyinizin tabutunun üzerine atılan Türk bayrağı tartışmalara neden oldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?





Türkiye’de Türk bayrağı şehitlerin üzerine serilebiliyor. O da bir şehit. Silahla, kalleşçe öldürüldü