Halil Falyalı'nın küçük oğlunun otomobil koleksiyonu dudak uçuklattı

Sedat Peker'in Youtube'da yayınladığı 7. videoda uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı bahis siteleri için “Tüm para transferi Kıbrıs’tan dönüyor” ifadesiyle hedef aldığı Halil Falyalı'nın küçük yaştaki oğlunun görüntüleri hayrete düşürdü.







Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Halil Falyalı'nın küçük yaştaki oğlunun araba koleksiyonunun görüntüleri dikkatleri çekti. Videoda Falyalı'nın oğlu, hepsi bir birinden pahalı olan farklı lüks otomobillerle poz verirken görülüyor. Videoda ayrıca havuzlu lüks bir villa ile villanın bahçesindeki evcil ve yabani hayvanların görüntüleri de yer alıyor.





HALİL FALYALI'NIN 10 DOSYASI VAR TÜRKİYE'DE AMA BİR ŞEY YAPILMIYOR!







Sedat Peker, Halil Falyalı'nın uyuşturucu trafiği noktasında kilit bir isim olduğunu belirtirken, Türkiye'de 10 dosyası olmasına rağmen hakkında işlem yapılmadığına dikkat çekti.





Peker'in Halil Falyalı hakkındaki açıklamaları şöyle:





"Kokain, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra uzun yatlarla dağılır. Suriye üzerinden yapılıyor. Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs Halil Falyalı. Tüm para trafiği burdan dönüyor. Falyalı denen şahıs 20 sene evvel hiçbir şeyi olmayan adam Kıbrıs'ın sahibi. Biz övünüyoruz ya Kıbrıs'a gittik 50 tane fetöcü aldık, daha iyi 500 tane almak lazım. Suç gruplarını aldık geldik. Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden Halil Falyalı'yı Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasadışı bahis işleri ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Bu adamı ABD almak istiyor olamıyor. Diğer ülkeler almak istiyor alamıyor.





Erkan Yıldırım Kıbrısa gittiğinde ya oteli ya da casinolarda misafir oluyor. Binali yıldırımın bu organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum. Ancak ilk zamanlar erkan Yıldırım ile çektikleri kasetleri( kumar kasedi değil başka kasetleri rüşvettir, şeydir diyor) daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı hale geldiler. Türkiye'ye gelişi gidişi bu şekilde."



