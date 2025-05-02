Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü

Hollanda basınında çıkan haberlere göre ülkenin güneyindeki Rijswijk kentinde bulunan Hotel Hoevevoorde'de bir kişi, bir başka kişiyi silahlı saldırıda öldürdü. Fail henüz yakalanamazken ölen kişinin kimliği ise açıklanmadı. Buna karşın Haber Kıbrıs, saldırıda Halil Falyalı’nın Finans Müdürü Cemil Önal’ın öldürüldüğü iddiasını gündeme taşıdı.





Birgün'de yer alan habere göre Hollanda'nın Rijswijk kentinde bulunan Hotel Hoevevoorde'de cinayet işlendi. Bir görgü tanığı silahlı saldırganın kendisine de silah gösterdikten sonra ormana kaçtığını söyledi. Söz konusu şahsı ve silahı aramak için köpeklerin de dahil olduğu büyük çaplı çalışma başlatıldı.





Haber Kıbrıs'ın haberinde ise olayla ilgili şu ifadelere yer verildi:





"Uzun süredir itirafları ile gündemde olan merhum Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal’ın Hollanda’da bir otelin barında silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü iddia edildi.





Önal, uzun süredir itirafları ile Türkiye yönetimindeki bir çok ismi rüşvet almakla ve gizli kasetlerin peşinde olmakla suçlamıştı.





Önal’ın son olarak Kıbrıslı Türk gazeteci Ayşemden Akın’a yaptığı açıklamalar gündemi ciddi derecede meşgul etmişti.





Önal’ın barda suikasta uğradığı, olay yerinde yaşamını kaybettiği iddia edildi."





ÖNAL KİMDİR?

Cemil Önal, Halil Falyalı’nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanan Önal'ın yurtdışına kaçtığı belirlenmişti. 2023 Aralık'ta Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda’da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel de önceki gün partisinin grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "Turbun büyüğü" metaforu üzerinden dikkatleri Kıbrıs'a çekmişti. Özel’in dikkat çektiği konu, suikastla öldürülen yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı ve onunla ilişkili olduğunu iddia ettiği isimler ve kayıp videolardı.





Bugün Kıbrıs gazetesinde Ayşemden Akın'ın "Halil Falyalı Yaşıyor" yazı dizisiyle gündem olan Cemil Önal, Akın'a önemli açıklamalar yapmıştı.