Halil Falyalı'nın organizasyonuna ikinci operasyon

Geçen Şubat ayında Kıbrıs'ta öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'yla bağlantılı olan ve 2,5 milyar TL suç geliri elde ettikleri öne sürülen 163 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim’de Falyalı’nın eşi ve bir kumarhane müdürü de dahil 46 şüpheliye yönelik düzenlenen "sanal bahis" operasyonun devamı niteliğinde olan soruşturmada 30 ilde operasyon düzenlendi.





Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Halil Falyalı’nın yakınları dahil olmak üzere yaklaşık toplam 163 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin, şu ana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur. Bu daha başlangıçtır. 163 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır" dedi.





Sanal bahis paraları kripto yoluyla aktarılıyor

Soylu söz konusu organizasyonunun sanal kumar ve bahisten elde ettikleri paraları, kripto borsasıyla başka ülkelere aktardığını söyledi.



