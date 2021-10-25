Halil Falyalı'ya şantaj yapan gazeteciler kim? '50 bin dolar ver videonu kaldıralım'

Türkiye, Falyalı’yı Sedat Peker’in videolarıyla tanımıştı. KKTC’de kumarhane ve bahis siteleri baronu olduğu iddia edilen Falyalı hakkında BirGün yazarı Timur Soykan’dan dikkat çeken bir yazı geldi.





Halil Falyalı’nın Cüneyt Özdemir ile geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı röportajı hatırlatan Soykan, Türkiye’deki bazı gazetecilerin Falyalı’ya şantaj yaptığını yazdı.





Soykan’ın “Kupon vatan” başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:





FALYALI’NIN İNTİKAMI

Videoların kaynağı olduğu iddia edilen Halil Falyalı’yı mercek altına alalım.





Türkiye onu Sedat Peker’in ifşasından sonra tanıdı. Sedat Peker’in iddiasına göre; yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretinin önemli bir aktörü olan Halil Falyalı, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın kumar bağımlısı oğlu Erkam Yıldırım’ı bir şantaj kasetiyle avucunun içine almıştı. Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya gidip yeni kokain rotaları oluşturmasını istemişti. KKTC’yi sarsan videolardan sonra Erkam Yıldırım’ın bir şantaj görüntüsü olduğu iddiasının daha inandırıcı hale geldiğinin altını çizmek gerekiyor.





KKTC’de kendine ait marinası bulunan otel ve kumarhane sahibi Halil Falyalı’nın sosyal medya hesabını, Kıbrıs ve Türkiye’den siyasilerle fotoğrafları dolduruyor. Bazı siyasi partileri ve liderlerini finanse ettiği konuşuluyor. Küçük oğlunun garajındaki onlarca ultra lüks otomobille çektirdiği video da internette son sürat dolaşıyor.





Servetinin boyutu şöyle anlaşılabilir: Halil ve kardeşi Hüsnü Falyalı, İngiliz Premier Lig takımı Fulham’ı satın almak için 100 milyon sterlin teklif etti. Bu satış gerçekleşmedi.





‘GAZETECİLER ŞANTAJ YAPTI’

Halil Falyalı, Türkiye’de 2007 yılında yasadışı bahse yönelik düzenlenen ‘Game Over’ ve 2016 yılındaki ‘Handikap’ operasyonlarında şüpheliydi. Sedat Peker’in iddialarından sonra Halil Falyalı, Cüneyt Özdemir’in sorularını yanıtladı. İddiaları yalanladıktan sonra Türkiye’den bazı gazetecilerin benzer iddialarla kendisine şantaj yaptığını, para istediğini öne sürdü. Şöyle dedi:





“… ver 10 bin dolar, ver 20 bin dolar, ver 50 bin dolar videonu kaldıralım. Ver 150 bin dolar ‘bir daha seni yazmayalım’ falan. Birçok gazeteci bunları söyledi.”





Halil Falyalı isim vermedi. Arşivlerde yandaş Cem Küçük ve Ersoy Dede’nin 2020 yılında Halil Falyalı hakkında yasadışı bahis ve uyuşturucu suçlamalarını içeren köşe yazıları var. Bir gün arayla yayınlanmış bu yazılarda yeni bir operasyonun kapıda olduğu anlatılmıştı ama nedense böyle bir operasyon yapılmadı. ABD’de ise 2016 yılından beri Halil Falyalı hakkında uyuşturucu suçlamasıyla bir soruşturma yürütülüyor. Bu davada döviz büroları üzerinden uyuşturucu parasının transferini yaptığı iddiası var. Bu soruşturma nedeniyle KKTC dışına çıkamıyor.





BAHİSÇİNİN 780 MİLYON DOLARLIK SERVETİ

Elbette adadaki yasadışı bahis sisteminin tek sahibi Halil Falyalı değildi. Hatta ondan daha büyük olduğu iddia edilen, eski ortağı Veysel Şahin vardı. Türkiye’de onun başında olduğu yasadışı bahis örgütüne 2017’de operasyon yapılmış ve onlarca kişi yakalanmıştı. Hakkında kara para aklama, suç örgütü kurma, kumar oynatma gibi pek çok suçlama olan Veysel Şahin, KKTC’de olduğu için tutuklanmamıştı. Ancak anlaşılamayan bir biçimde 2017 yılında hastalanan babasını ziyaret için özel jet ile Türkiye’ye geldi ve tutuklandı. Veysel Şahin’e bazı emniyet ve yargı mensuplarının rüşvet karşılığı tutuklanmama garantisi verildiği, ancak bu planın tutmadığı öne sürülüyor.





Veysel Şahin’in tespit edilebilen mal varlığı 780 milyon dolardı. Silivri Cezaevi’ne konulduğu ilk iki ayda 103 avukat ziyaretine gelmişti. Daha sonra bunların bazılarının rüşvete aracılık için kendisini ziyaret ettiğini öne sürecekti. Büyükçekmece Adliyesi’ndeki asliye ceza mahkemesinde yargılandı. Tutukluluğuna itirazı inceleyen Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi skandal bir tahliye kararı verdi. İki adamı Metris Cezaevi’nden bırakılan Veysel Şahin, Silivri Cezaevi’ndeki işlemleri uzadığı için kurtulamadı. Saatler sonra aynı mahkeme kendi kararını iptal etmişti. Tahliye kararını veren hâkimler daha sonra yargılanacak ve mahkûm edilerek meslekten ihraç edileceklerdi. Onlarca yıl hapis cezası alan Veysel Şahin ise halen cezaevinde.





Kıbrıs’ta Halil Falyalı ve Veysel Şahin’in yanı sıra Yaşam Ayavefe’nin yasadışı bahis baronu olduğu iddiaları gündeme geldi. Diğer isimler gibi onun hakkında da hayırsever işadamı haberleri internette bolca yer kaplıyor, Halil Falyalı ile bir dönem ortak, Veysel Şahin ile hasım olduğu iddiaları var.





ARKALARINDA RUS OLİGARK MI VAR?

Yaygın bir başka iddiaya göre ise; bu isimlerin tamamı büyük Rus bahis baronlarının ortakları. Sedat Peker ifşalarından sonra Türkiye’de ortaya çıkan oligark bağlantılarının küçük adada da olması elbette şaşırtıcı olmaz.





Peki, Sedat Peker, Kıbrıs’ı sarsan büyük skandala neden dahil oldu? Neden videoları yayınlattı? Sedat Peker bunun nedeninin kendisi hakkında geçen hafta mahkemece kabul edilen iddianame olduğunu söylüyor. Sedat Peker’e yöneltilen suçlamalardan biri KKTC’de yasadışı bahis işi yapan Eray Kenanoğlu’nun bacaklarından vurulmasını azmettirmek. Eray Kenanoğlu, iddianameye detaylı şekilde konulan ifadesinde Sedat Peker’in KKTC’de yasadışı bahis işine dahil olduğu öne sürülüyor. Sedat Peker, Kıbrıs’taki siyasilerin kendisini bu suça bulaştırmaya çalıştığını, kumpas kurduğunu iddia ederek videolarla intikam aldığını savunuyor. Halil Falyalı’nın elinde olduğu iddia edilen videoların Sedat Peker’in eline nasıl geçtiği konusunda ise bir bilgi yok. Videoların KKTC’den Türkiye’deki siyasilere uzanacağını Sedat Peker ima etmişti. Video depremi devam edeceğe benziyor.