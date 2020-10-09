Halil Sezai için istenen ceza belli oldu

İddianamede şarkıcının 5 ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.





Yaşanan tartışma sırasında darp edildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almış, Paracıkoğlu daha sonra silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmıştı.



