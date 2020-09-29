Samanyolu Haber /Gündem / Halil Sezai ile ilgili yeni karar /29 Eylül 2020 00:27

Halil Sezai ile ilgili yeni karar

Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai'nin tahliye edilmesi talebinin reddedildiği ifade edildi.

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Yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Sezai’nin tahliye talebi, suçun mahiyeti, delil durumu ve tutukluluk süresi gerekçe gösterilerek reddedildi.

Tuzla’da set olarak kullanılan villanın çevresinde, komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden oyuncu ve şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun tutukluluğu devam ediyor. Ünlü oyuncunun avukatları, bir üst mahkemeye başvurarak tutuklamaya itiraz etti

TUTUKLULUĞUN DEVAMINDA KARAR VERİLDİ

İtirazı değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, suçun mahiyeti, delil durumu ve şüphelinin tutuklulukta geçirdiği süreyi gerekçe göstererek reddetti. Mahkeme, Halil Sezai Paracıkoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde yaşlı komşusunu darp ettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyan Halil Sezai, her kesimden büyük tepki topladı. Komşusu Meriç’in şikayeti üzerine ünlü oyuncu çıkarıldığı 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin tarafından ‘Silahla kasten adam yaralama’ suçundan tutuklandı.
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