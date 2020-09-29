Halil Sezai ile ilgili yeni karar

Yaşlı komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Sezai’nin tahliye talebi, suçun mahiyeti, delil durumu ve tutukluluk süresi gerekçe gösterilerek reddedildi.





Tuzla’da set olarak kullanılan villanın çevresinde, komşusu Hüseyin Meriç’i darp eden oyuncu ve şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu’nun tutukluluğu devam ediyor. Ünlü oyuncunun avukatları, bir üst mahkemeye başvurarak tutuklamaya itiraz etti





TUTUKLULUĞUN DEVAMINDA KARAR VERİLDİ





İtirazı değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, suçun mahiyeti, delil durumu ve şüphelinin tutuklulukta geçirdiği süreyi gerekçe göstererek reddetti. Mahkeme, Halil Sezai Paracıkoğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.





Geçtiğimiz günlerde yaşlı komşusunu darp ettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyan Halil Sezai, her kesimden büyük tepki topladı. Komşusu Meriç’in şikayeti üzerine ünlü oyuncu çıkarıldığı 7. Sulh Ceza Hakimliği’nin tarafından ‘Silahla kasten adam yaralama’ suçundan tutuklandı.