Samanyolu Haber /Gündem / Halil Sezai kendini savundu /17 Eylül 2020 11:25

Halil Sezai kendini savundu

67 yaşındaki komşusunu döven şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu kendini savundu.

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Tuzla'da komşunu dövdüğü için gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, Emniyet'teki işlemlerinin akabinde serbest bırakıldı. 

Sosyal medyada infiale yol açan görüntülere dair Halil Sezai yazılı açıklama yaptı. 

Aylardır komşusuyla aralarında anlaşmazlık olduğunu iddia eden Halil Sezai, "Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok... Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır, ancak bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok." ifadelerini kullandı.

HALİL SEZAİ: TAŞ OLSA ÇATLARDI BU AĞIR KÜFÜR VE TACİZE

Halil Sezai, "Değmezdi bu mafya hikâyelerini ballandıra ballandır anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize." dedi.

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