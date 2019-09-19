Samanyolu Haber /Gündem / Halis Bayancuk hakkındaki karar İstinaf Mahkemesi'nde bozuldu /19 Eylül 2019 08:53

Halis Bayancuk hakkındaki karar İstinaf Mahkemesi'nde bozuldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, IŞİD yöneticisi olmakla suçlanan “Ebu Hanzala” diye bilinen Halis Bayancuk hakkında verilen hapis cezası kararını bozdu.

SHABER3.COM

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, IŞİD yöneticisi olmakla suçlanan  Halis Bayancuk hakkında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği 12 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozdu.

3 ay önce Bayancuk hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince incelendi.

Daire, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle kararı iade etti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde iadenin ardından görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayancuk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Sanığın avukatı tutukluluk gerekçesinde yer alan delillerin tamamının toplandığını belirterek Bayancuk'un tutuksuz yargılanmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesini ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, savcının taleplerini kabul ederek davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halis Bayancuk hakkındaki karar İstinaf Mahkemesi'nde bozuldu Sonraki Haber >>

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

AKP önünde annelere gözaltı: Ben çocuğumu istiyorum

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:36:00