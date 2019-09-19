Halis Bayancuk hakkındaki karar İstinaf Mahkemesi'nde bozuldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, IŞİD yöneticisi olmakla suçlanan Halis Bayancuk hakkında Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği 12 yıl 6 ay hapis cezası kararını bozdu.





3 ay önce Bayancuk hakkında “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesince incelendi.





Daire, sanık Bayancuk hakkında Türkiye'deki diğer mahkemelerde benzer suçlardan açılmış davalar ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki kararın irtibatlı olabileceği gerekçesiyle kararı iade etti.





Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde iadenin ardından görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayancuk Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.





Sanığın avukatı tutukluluk gerekçesinde yer alan delillerin tamamının toplandığını belirterek Bayancuk'un tutuksuz yargılanmasını istedi.





Cumhuriyet savcısı verdiği mütalaada, davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde benzer suçtan görülmeye devam eden dosyayla birleştirilmesini ve tutukluluğun devamına karar verilmesini istedi.





Mahkeme heyeti, savcının taleplerini kabul ederek davanın İstanbul Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden dosyayla birleştirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.