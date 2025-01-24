Samanyolu Haber /Gündem / Halit Ergenç de 'darbe' suçlamaları kapsamında ifadeye çağrıldı /24 Ocak 2025 14:31

Halit Ergenç de 'darbe' suçlamaları kapsamında ifadeye çağrıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan Gezi Soruşturması kapsamında oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı.

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ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım Gezi Soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Son olarak oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de ifadeye çağrıldı.

SÖZCÜ TV'nin edindiği bilgilere göre; Davet edilen ve ifadeye çağrılan oyuncu sayısının artacağı öğrenildi. 

AKILLARA O FOTOĞRAF GELDİ
12 Haziran 2013 tarihinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Heyeti ile görüşmüştü. 11 kişilik heyette önemli sanatçılar yer almıştı.

NE OLMUŞTU?
'Tekelleşme' iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım 'sanatçıları Gezi Parkı eylemlerine katılmaya yönlendirdiği' gerekçesiyle bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

 
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