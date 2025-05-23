Samanyolu Haber /Gündem / Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na hapis cezası /23 Mayıs 2025 16:26

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na hapis cezası

Oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, yalan beyan suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezası aldı. Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu'nu 1 yıl 8 ay hapis cezasına verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan ceza verildi

ID İletişimin sahibi Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan beyan iddiasıyla haklarında “Yalan tanıklık” suçundan yargılandıkları davada karar verildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre mahkeme, Halit Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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