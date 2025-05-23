Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na hapis cezası

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na yalan tanıklıktan ceza verildi



ID İletişimin sahibi Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen oyuncu Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan beyan iddiasıyla haklarında “Yalan tanıklık” suçundan yargılandıkları davada karar verildi.



Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre mahkeme, Halit Ergenç’e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu'nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.



Hükmün açıklanması geri bırakıldı.