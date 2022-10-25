Samanyolu Haber /Gündem / Halit Kıvanç hayatını kaybetti /25 Ekim 2022 22:56

Halit Kıvanç hayatını kaybetti

Gazeteci ve spiker Halit Kıvanç'ın 97 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Haberi oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.

SHABER3.COM

diken.com.tr'de yer alan habere göre gazeteci ve spiker Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Vefat haberini duyuran oğlu Ümit Kıvanç, Twitter’dan şunları yazdı: “Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.”

18 Şubat 1925’te İstanbul’un Fatih ilçesinde dünyaya gelen Kıvanç, Türkiye’nin en uzun süre çalışmış sunucularından. Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi’nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Üç ay kadar hakimlik yaptı.

BBC, NTV, Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş gibi gazete, televizyon ve dergilerde programcı, yazar ve yönetici olarak çalıştı. Türkiye’nin ilk günlük spor gazetesi Türkiye Spor’u çıkaran ekip arasındaydı.

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