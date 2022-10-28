Halit Kıvanç'ın cenazesinde Orhan Gencebay rezaleti

Geçen salı günü hayatını kaybeden usta gazeteci Halit Kıvanç, dün son yolculuğuna uğurlandı. Halit Kıvanç’ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilirken, oğlu gazeteci Ümit Kıvanç cenazede yaşananlarla ilgili tepkisini dile getirdi.





Ümit Kıvanç’ın paylaşımı şöyle:









AKTROLLER SALDIRIYA GEÇTİ





Orhan Gencebay'ın Twitter Trend Listesi'ne girmesi ile birlikte pek çok kişinin Ümit Kıvanç'a nefret tweetleri attığı görüldü.





Cenazeyi siyasete alet ettiği savunmasının ortak tema olarak kullanıldığı karşı tweetlerin tek merkezden organize edilmiş izlenimi vermesi dikkat çekti.





Saldırgan mesajlar paylaşan twitter kullanıcılarının isimlerinin yanında Türk Bayrağı olması dikkat çekti. Bilindiği gibi AKTROLLER arasından hiyerarşik bir yapılanma var ve kullanıcı isimlerinin yanındaki işaretler o trolün seviyesi(zliği)ni ortaya koyuyor.



Cenazeye katılan bazı ünlülerin kendilerine başsağlığı dilemediğini ve kameralara görünmeye çalıştığını belirten Kıvanç, bunlar arasında Orhan Gencebay’ın da bulunduğunu dile getirdi. Kıvanç, duruma “Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!” diye tepki gösterdi.