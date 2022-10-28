Samanyolu Haber /Gündem / Halit Kıvanç'ın cenazesinde Orhan Gencebay rezaleti /28 Ekim 2022 14:09

Halit Kıvanç'ın cenazesinde Orhan Gencebay rezaleti

Halit Kıvanç’ın oğlundan Orhan Gencebay’a cenaze tepkisi: Önde saf tutup ‘gözüktüler’, gittiler Gazeteci Ümit Kıvanç, babası Halit Kıvanç'ın cenazesine katılan bazı ünlü isimlere tepki gösterdi. Kıvanç, "Önde saf tutup “gözüktüler”, gittiler. Orhan Gencebay bunlardan biri, meselâ..." ifadelerini kullandı.

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 Geçen salı günü hayatını kaybeden usta gazeteci Halit Kıvanç, dün son yolculuğuna uğurlandı. Halit Kıvanç’ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilirken, oğlu gazeteci Ümit Kıvanç cenazede yaşananlarla ilgili tepkisini dile getirdi.

“ANNEME BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDEN GİTTİLER”

Cenazeye katılan bazı ünlülerin kendilerine başsağlığı dilemediğini ve kameralara görünmeye çalıştığını belirten Kıvanç, bunlar arasında Orhan Gencebay’ın da bulunduğunu dile getirdi. Kıvanç, duruma “Bazılarının varlığını sonradan öğrendik! Yahu ne ayıp!” diye tepki gösterdi.

Ümit Kıvanç’ın paylaşımı şöyle:


AKTROLLER SALDIRIYA GEÇTİ

Orhan Gencebay'ın Twitter Trend Listesi'ne girmesi ile birlikte pek çok kişinin Ümit Kıvanç'a nefret tweetleri attığı görüldü.

Cenazeyi siyasete alet ettiği savunmasının ortak tema olarak kullanıldığı karşı tweetlerin tek merkezden organize edilmiş izlenimi vermesi dikkat çekti.

Saldırgan mesajlar paylaşan twitter kullanıcılarının isimlerinin yanında Türk Bayrağı olması dikkat çekti. Bilindiği gibi AKTROLLER arasından hiyerarşik bir yapılanma var ve kullanıcı isimlerinin yanındaki işaretler o trolün seviyesi(zliği)ni ortaya koyuyor.
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