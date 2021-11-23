Halk ‘AKP istifa’ sloganlarıyla sokağa indi

Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 20 değer kaybetmesi sonrası Ankara’da halk sokağa indi. Çankaya Esat’ta yüzlerce kişi “AKP istifa” sloganlarıyla eyleme başladı.





Kronos'un haberine göre polisin engelleme girişimlerine rağmen protestocu sayısı hızla artıyor. Gazeteci Burcu Yıldırım, protestodan görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.









Eylemde balkonlara ve camlara çıkanlar tencere ve tavalarla protestoculara destek veriyor.





Diğer yandan polisin müdahale ederek dağıttığı eylemciler daha kalabalık gruplar halinde toplanarak Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti. Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki kalabalık da “AKP istifa” sloganları atıyor. Çevredeki esnafın da eyleme destek verdiği bildirildi.





Benzer eylemlerin Yenimahalle Batıkent’te de yapıldığı haberleri geliyor.