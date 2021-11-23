Samanyolu Haber /Gündem / Halk ‘AKP istifa’ sloganlarıyla sokağa indi /23 Kasım 2021 19:48

Halk ‘AKP istifa’ sloganlarıyla sokağa indi

Dövizdeki sert yükseliş sonrası Ankara Esat’ta vatandaşlar “AKP istifa” sloganlarıyla sokağa indi. Polis sokaktaki vatandaşlara müdahale etse de kalabalık giderek artıyor.

SHABER3.COM

Türk Lirası’nın dolar karşısında yüzde 20 değer kaybetmesi sonrası Ankara’da halk sokağa indi. Çankaya Esat’ta yüzlerce kişi “AKP istifa” sloganlarıyla eyleme başladı.

Kronos'un haberine göre polisin engelleme girişimlerine rağmen protestocu sayısı hızla artıyor. Gazeteci Burcu Yıldırım, protestodan görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.


Eylemde balkonlara ve camlara çıkanlar tencere ve tavalarla protestoculara destek veriyor.

Diğer yandan polisin müdahale ederek dağıttığı eylemciler daha kalabalık gruplar halinde toplanarak Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti. Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki kalabalık da “AKP istifa” sloganları atıyor. Çevredeki esnafın da eyleme destek verdiği bildirildi.

Benzer eylemlerin Yenimahalle Batıkent’te de yapıldığı haberleri geliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halk ‘AKP istifa’ sloganlarıyla sokağa indi Sonraki Haber >>

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

AKP’li vekilden vatandaşa tasarruf önerisi

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Ahmet Şık'tan Süleyman Soylu'ya: Sen ömrünü hapiste tamamlayacaksın

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Beyaz Tv kumpasları tek tek deşifre oluyor

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Erdoğan'a sert sözler: Nass oluğunu 20 yıldır yeni mi öğrendiğiniz

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

Gergerlioğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Ayşe Özdoğan çağrısı: ‘İnsanlık ölüyor’

ABD'de araç kalabalığa daldı

ABD'de araç kalabalığa daldı

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

'OHAL Komisyonu üyeleri Anayasa’yı ihlal suçu işliyor'

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Meclis'te tansiiyon yükseldi, Soylu salonu terk etti

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Asgari düzeyde Türkçe matematik şart

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu

Sıfır kilometre otomobilde “plakalı” ÖTV vurgunu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:27:23