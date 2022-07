Halk asgari ücret artışını nasıl karşıladı?

VOA'nın sokak röportajlarından derlediğigöre, Asgari ücretli çalışan birisinin açlık sınırının altında maaş aldığını ve geçinmesinin mümkün olmadığını ifade eden Murat Gümüşgöz, “En ucuz ev kirası 4 bin 5 bin lira iken, 5 bin 500 lira maaş alan bir insan evini nasıl geçindirecek? Elektrik, doğalgaz faturasını ve diğer faturalarını nasıl ödeyecek? Diğer taraftan baktığımızda 5 bin 500 TL maaş veren üretici firma veya eleman çalıştıran patronlar ne yapacaklar? 5 bin 500 lira maaş vermemek için daha az personel çalıştıracaklar. Bu da işsizliğe sebep olacak. Bence ülkenin gidişatı iyi değil” diye konuştu.Özel sektörde asgari ücretli olarak çalışan Ercan Karacan, geçen yıl 2 bin 825 TL maaşla daha rahat geçindiğine vurgu yaptı. Karacan, “Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu fakat mazot olmuş 30 TL. Kiralar 5-6 bin liranın altında değil. 5 bin 500 TL alan adam en az 4 bin lirasını kiraya verdiği zaman ona kalıyor bin 500 lira. Yarın ekmek de olacak 7 lira. Batmış bitmiş bu ülke. Artık bunu konuşmaya da gerek. Asgari ücret 5 bin 500 TL olsa ne olur olmasa ne olur? Gönül ister ki enflasyon düşsün, insanlar 3 bin TL alsın” dedi.Apartman yöneticisi olduğunu kaydeden Emine Gülşen, insanların apartman aidatı ödemekte bile zorlandığı bir dönemde asgari ücretle aile geçindirmelerinin çok zor olduğunu ifade etti:“Bina sakinlerinden biliyorum, çok zor şartlarda geçiniyorlar. Çoluk çocukları olanlar var. Okula giden çocuğu olanlar açısından düşünüyorum, çok zor. Her şeye yüzde 200-300 zam geldi. Enflasyon da çok fazla tabii ki, önce bir enflasyon düşürülmesi gerekiyor.”Uluslararası bir firmada çalıştığını belirten Anıl Başok, asgari ücretle geçinen insanlara şaşırdığını söyleyerek, “Gerçekten matematik uzmanı gibi yaşıyorlar. 5 bin 500 lira değil, 10 bin lira da olsa bir şey ifade etmiyor artık. Şu anda asgari ücret 5 bin 500 lira oldu. 2-3 gün sonra her şeye teker teker zam gelecek. Yani bin 500 lira mı zam yaptı, vergiyle şununla bununla o para bizden geri alınacak. Ben zam gelmesini istemiyorum. Deseler ki 10 bin lira zam yapacağım, aman yapmayın derim. Çünkü 10 bin lira yapınca 20 bin lira olarak bizden geri alıyorlar” dedi.Erkek kuaföründe çalışan Mehmet Duran Sarıbuğday, yapılan ücret artışının ardından bütün işletmelerin ürün fiyatlarını arttıracağını söyleyerek market fiyatlarında da indirime gidilmesi gerektiğini belirtti:“Bir tane su alıyoruz 3 TL diyorlar. Şeker alıyoruz 30 lira. Yani millet nasıl geçinecek ki böyle? Hükümet her şeye zam yapıyor. Milletin geçinmesi çok zor. Asgari ücret zam getirdiyse market indirimleri de olması lazım. Markete gidiyoruz abi üç tane şey alıyoruz. 300-400 lira para veriyoruz. Nasıl geçineceğiz ki böyle biz? Ev kira, sadece babamla ben çalışıyorum. Kirayı veriyoruz. Faturalar, alışveriş derken elimize hiçbir şey kalmıyor. Bu tişörtü ben en son 3 yıl önce aldım. Yok yani geçinemiyoruz.”