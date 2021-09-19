Halk Babacan'a isyan etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Samsun’un Çarşamba ilçesinde esnafla buluştu. Patates ve soğan satıcısını ziyaret eden Babacan, esnafa “İki yıldır patates soğan gündemde. Fiyat bir iniyor, bir çıkıyor. Bazen hükûmet hedef alıyor. Sizin de kuru soğan deponuz var mı?” diye sordu.







'HER DEFASINDA SUÇLU ARIYORLAR'





Babacan, esnafın “Çöpe döktük, çok rezillik var” yanıtını üzerine şunları söyledi: “Beceremiyorlar, yönetemiyorlar. Döviz kurunun kontrolünü ellerinden kaçırıp her defasında bir suçlu arıyorlar. Bazen hal esnafı suçlu oluyor bazen kuru soğan deposu bazen pazarcı esnafı.”





Esnaf bunun üzerine “Bizi de arada terörist yaptılar. Zoruma gitti o laf. Bir sorun var ortada ve çözemiyorlar” dedi. Babacan ise “Merkez Bankası’nın 130 milyar dolar dövizini gizli saklı, damatla beraber satıp tükettikten sonra döviz krizi çıksın. Fiyatlar artsın. Ondan sonra kameraları çevir, kuru soğan depolarını göster. Olacak iş mi?” ifadelerini kullandı.