Halk, Bakan Mehmet Şimşek'i yuhaladı! /27 Eylül 2025 22:55

Halk, Bakan Mehmet Şimşek'i yuhaladı!

Ankara'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali programına geç kalan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yuhalandı.

SHABER3.COM

Bakan Mehmet Şimşek, Ankara’da düzenlenen Kültür Yolu Festivali programında gerçekleştirilen Çin Esintileri Dans Grubu konser ve gösterisine 20 dakika geç kaldı. Şimşek salondaki izleyiciler tarafından ıslıklar ve alkışlar eşliğinde yuhalandı.

Sözcü’de yer alan habere göre bunun üzerine telaşa kapılan Şimşek’in koruma polisleri video ve fotoğraf çekimi yapan gazetecileri engellemeye çalıştı. Korumalar Sözcü muhabiri Yavuz Alatan’ı salondan dışarı çıkarmaya çalıştı. Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin davetlisi olan Alatan korumalara tepki gösterdi.

TEPKİ KONSERDE DEVAM ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonunda düzenlenen ve Çin’in Ankara Büyükelçiliği’nin ev sahibi olduğu program, resepsiyon ile başladı. Geceye geç gelen Bakan Şimşek, burada konuşma da yapınca, alt kattaki salonda gösteri ve konseri izlemek için bekleyen sanatseverlerin tepkisi ile karşılaştı. Şimşek konuşmasını tamamlayıp resepsiyondan, konser ve gösterinin yapılacağı salona geçti ancak buraya da geç kaldığı için yuhalandı, alkışlar ve ıslıklarla protesto edildi. Bakan Şimşek’in korumalarının konser ve gösteri sırasında koltukların yanında bulunan ara koridor bölümünde ayakta beklemeleri de seyircilerin tepkisine neden oldu. Gecede konser eşliğinde Çin halk dansından örnekler verildi.
