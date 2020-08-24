Samanyolu Haber /Gündem / Halk Sarayına yürüdü; Diktatör elinde tüfek üzerinde çelik yelekle geldi /24 Ağustos 2020 08:43

Halk Sarayına yürüdü; Diktatör elinde tüfek üzerinde çelik yelekle geldi

Lukaşenko, Bağımsızlık Sarayı’nın bahçesine inen helikopterden üstünde kurşun geçirmez yelek ve elinde tüfekle çıktı.

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Belarus’ta muhalefet, Devlet Başkanı Lukaşenko’nun zaferle ayrıldığını açıkladığı seçimlerin ikinci haftasında, başkent Minsk’te çok büyük bir gösteri daha düzenledi. Muhalefet, yasadışı olduğu açıklanan gösteriye 250 bin kişinin katıldığını duyurdu.

Bazı göstericilerin, polis kordonu ile kapatılan Başkanlık Sarayı’na doğru da yürüyüş yapmak istediği bildirildi.

Belarus devlet televizyonu, Lukaşenko’nun Helikopter ile Başkanlık Sarayı’na geliş görüntülerini yayınladı . Görüntülerde ilk önce Havadan gösterileri izleyen Lukaşenko helikopterden talimatlar verdi.  Ardından Başkanlık Sarayı'nın bahçesine inen  Lukaşenko’nun elinde Kaleşnikof otomatik bir silah dikkat çekti . Silahlı bir asker ve bir sivilin refakatinde helikopterden inen Lukaşenko, Savunma Bakanı Viktor Hrenin olduğu tahmin edilen asker üniformalı biri tarafından karşılanıyor.

Lukaşenko ardından göstericilerin bulunduğu alana yoğun güvenlik önlemleri altında gidiyor.

Daha sonra Sarayın etrafındaki barikatları denetleyen Lukaşenko silahıyla poz verdi  

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