Halk ekmeğe de zam geldi: İşte yeni fiyatı

Ucuz ekmek üreterek vatandaşa ulaştıran ve 250 gramlık ekmeğin 2 TL'den satıldığı halk ekmeğe Ankara'da zam geldiği ifade edildi.







İstanbul'da ise halen 2 TL'den satışa sunulan halk ekmeğe zam gelip gelmeyeceğ ise merak konusu.







Evrensel'de yer alan habere göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, halen 2 liraya satışı yapılan Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatının 8 Ağustos Pazartesi'den itibaren 3 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, halen 2 liraya satışı yapılan Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatının 8 Ağustos Pazartesi'den itibaren 3 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, her gün yaklaşık 1 milyon adet üretilen 250 gram Halk Ekmek ile vatandaşların bütçesine önemli katkı sağlandığı belirtildi.Maliyetlerin sürekli artmasına rağmen uzun süre Halk Ekmek'te fiyat artışı yapılmadığı ve un stoku bitene dek zararına satışların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım vb.) yüzde 17 fiyat artış yaşandığı ifade edildi.