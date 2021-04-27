Samanyolu Haber /Gündem / Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle /27 Nisan 2021 11:35

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

AKP'li Belediyeler tarafından Halk Ekmek büfelerine yönelik engellemelere karşı CHP'li Kaftancıoğlu, AKP'li Göksu'ya kendi sözlerini hatırlatan bir video ile yanıt verdi. Göksu 14 Ocak'taki konuşmasında halk ekmek büfelerine yetki verdiklerini söylüyor.

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

AKP'li Belediyeler tarafından Halk Ekmek büfelerine yönelik engellemelere karşı CHP'li Kaftancıoğlu, AKP'li Göksu'ya kendi sözlerini hatırlatan bir video ile yanıt verdi.

İstanbul'daki AKP'li ilçe belediyelerinin İBB Halk Ekmek büfelerini engellemeye yönelik faaliyetleri devam ederken; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Esenler'in AKP'li Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya paylaştığı bir video ile yanıt verdi. 

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kaftancıoğlu, videoyu, ''Bu ne perhiz ne lahana turşusu.. #SebebiBelli #YalanRüzgarı Kim olduğuna bakmaksızın, kime oy verdiğini umursamaksızın halkın partisinde halk için çalışmaya devam... #EkmekDüşmanıAKP" ifadeleri ile paylaştı. 

GÖKSU'NUN OCAK AYINDAKİ KONUŞMASINA YER VERDİ

Kaftancıoğlu'nun paylaştığı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun 14 Ocak 2021'de yaptığı Halk Ekmek büfeleriyle ilgili konuşmasına yer verdi.

HALK EKMEK BÜFELERİNİ İSTEMİŞTİ

Göksu, Ocak ayında yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından teklif gelmesine rağmen teklifi kabul ettik komisyona havale ettik. Ve komisyonda Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına şu soruyu sorduk: 'Bu büfelere gerçekten ihtiyacın var mı?' Cevaplarını beklemeden biz bugün 142 tane büfenin açılmasına büfenin verilmesine AK Parti grubu olarak yetki veriyoruz. Bu büfeler açılsın istiyoruz'' ifadelerini kullanmıştı.
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