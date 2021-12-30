Halk ekmek satışlarında büyük artış

İstanbul ve Ankara'daki halk ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.





Ankara'da temmuz ayında yaklaşık 12 milyon ekmek satışı yapılırken, kasım ayı satış rakamı yaklaşık yüzde 50 artışla 18 milyon oldu.





Dört ayda yaşanan artış yüzde 50'yi bulurken aralık ayının ilk 13 güne dair sayılar, artışın daha da sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, 1-13 Aralık tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek'in yaptığı ekmek satışının toplamı 11 milyon 292 bine ulaştı.





İstanbul'da ise Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özge Nama da günde 2.6 milyon ekmek ürettiklerini ancak talebe yetişemediklerini belirtti.