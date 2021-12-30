Samanyolu Haber /Gündem / Halk ekmek satışlarında büyük artış /30 Aralık 2021 11:50

Halk ekmek satışlarında büyük artış

Önlerinde uzun kuyruklar oluşan halk ekmek büfelerinde satış rakamları ortaya çıktı. Buna göre, Ankara'da temmuz ayında 12 milyon ekmek satılırken bu sayı kasım ayında 18 milyonu buldu.

SHABER3.COM

İstanbul ve Ankara'daki halk ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Ankara'da temmuz ayında yaklaşık 12 milyon ekmek satışı yapılırken, kasım ayı satış rakamı yaklaşık yüzde 50 artışla 18 milyon oldu.

Dört ayda yaşanan artış yüzde 50'yi bulurken aralık ayının ilk 13 güne dair sayılar, artışın daha da sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre, 1-13 Aralık tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek'in yaptığı ekmek satışının toplamı 11 milyon 292 bine ulaştı.

İstanbul'da ise Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özge Nama da günde 2.6 milyon ekmek ürettiklerini ancak talebe yetişemediklerini belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halk ekmek satışlarında büyük artış Sonraki Haber >>

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı

Nebati, ekonomideki dehasının(!) kaynağını açıkladı

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Çok büyük suçları var, yaşattıklarının bedelini ödeyecekler

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

Hülya Durmuş: Artık sesimi duyun, çığlıklarıma kulak verin; eşimi serbest bırakın

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

'Nebati , o sözleri tekrarlarsa görevden alınabilir'

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

1887 yılına ait zaman kapsülü açıldı, bakın içinden neler çıktı

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:46