Samanyolu Haber /Gündem / Halk ekmek üretimi durdurdu, konu Meclis'e taşındı /25 Eylül 2022 18:22

Halk ekmek üretimi durdurdu, konu Meclis'e taşındı

Maliyet artışları nedeniyle Van’da halk ekmek üretiminin ve dağıtımının durduğu bu durumunda Meclis’e taşıdığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre maliyet artışları nedeniyle Van’da halk ekmek üretimi ve dağıtımı durduruldu. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan konuyu soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

Orhan soru önergesinde şunlara değindi: “Türkiye'de yaşanan derin ekonomik krizin her alandaki etkileri yurttaşları ve işletmeleri olumsuz etkilemektedir.  Maliyet artışları nedeniyle Van'da halk ekmek üretimi ve dağıtımı durmuştur. Özellikle kent merkezine uzak ve fırın bulunmayan mahallelerde ekmek temininde yurttaşlar büyük sorun yaşamaktadır.  Van'da tüm ilçelerde ve mahallelerde halk ekmek üretimi ve dağıtımı yapılmalıdır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halk ekmek üretimi durdurdu, konu Meclis'e taşındı Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, MİT'in kendisini neden hedef gösterdiğini anlattı

Cevheri Güven, MİT'in kendisini neden hedef gösterdiğini anlattı

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Seferberlikten kaçan Rus'lar Finlandiya sınırına yığıldı

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Dündar: Asıl “Suç örgütü lideri” kim?

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Can Ataklı’dan Sabah’ın ‘Cevheri Güven’ haberine tepki: Ne utanma kaldı ne arlanma

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Rusya’nın nükleer silah kullanma ihtimali arttı

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu

Seferberlik sonrası Rusya'dan kaçanlar gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:44:12