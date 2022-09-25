Halk ekmek üretimi durdurdu, konu Meclis'e taşındı

maliyet artışları nedeniyle Van’da halk ekmek üretimi ve dağıtımı durduruldu. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan konuyu soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.Orhan soru önergesinde şunlara değindi: “Türkiye'de yaşanan derin ekonomik krizin her alandaki etkileri yurttaşları ve işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Maliyet artışları nedeniyle Van'da halk ekmek üretimi ve dağıtımı durmuştur. Özellikle kent merkezine uzak ve fırın bulunmayan mahallelerde ekmek temininde yurttaşlar büyük sorun yaşamaktadır. Van'da tüm ilçelerde ve mahallelerde halk ekmek üretimi ve dağıtımı yapılmalıdır.”