Samanyolu Haber /Gündem / 'Halk, ekonomide iktidardan umudunu kesmiş' /20 Kasım 2021 12:24

'Halk, ekonomide iktidardan umudunu kesmiş'

Metropoll Araştırma’nın Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021 anketine katılanlara ekonomik sorunları kimin çözebileceği sorusu yöneltildi.

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Ankete katılanların büyük çoğunluğu iktidarın ekonomik sorunların üstesinden gelemeyeceğini kaydetti. “Peki muhalefet çözebilir mi?” sorusuna ise “Evet” diyenler yüzde 37’de kaldı.

Ankette katılımcılara “Mevcut iktidarın ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sorunları çözebileceğine inanıyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 64.1’i “Hayır” cevabı verirken, “Evet” diyenler yüzde 28.4’te kaldı. Yüzde 7.5 ise fikri olmadığını ya da yanıt vermemeyi tercih etti. Metropoll’ün Eylül ayı anketinde iktidarın ekonomik sorunları çözeceğine inananların oranı yüzde 40’ın üzerindeydi.

Ankette katılımcılara “Muhalefet partileri iktidar geldiklerinde halkın ekonomik sorunlarını çözebilir mi?” sorusu da yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 55’i “Hayır” derken, yüzde 37’si de “Evet” dedi. Fikri olmadığını belirten ya da cevap vermemeyi tercih edenlerin oranı ise yüzde 8.1 oldu.

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri de Millet İttifakı’nda CHP ile birlikte iktidara talip olan İYİ Parti seçmeninin tavrı oldu. İYİ Partililerin yüzde 43.2’si muhalefetin ekonomik sorunları çözemeyeceğini düşündüğünü belirtti. Muhalefetin bu sorunları çözebileceğini belirten İYİ Partililerin oranı ise yüzde 46.5 oldu.
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