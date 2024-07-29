Samanyolu Haber /Gündem / Halk, ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor: AKP-MHP seçmeninin oranı dikkat çekti /29 Temmuz 2024 13:33

Halk, ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor: AKP-MHP seçmeninin oranı dikkat çekti

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Temmuz ayı araştırması kapsamında ekonomi anketini kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre, AKP ve MHP seçmeni de ekonominin kötü yönetildiğini ifade etti.

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MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, Türkiye'nin Nabzı Temmuz ayı araştırması kapsamında yaptığı "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar'ın "Cumhur İttifak’ı seçmenleri dahil tüm toplum ekonominin iyi yönetilmediği konusunda ittifak etmiş görünüyor" ifadeleriyle sosyal medyadan paylaştığı ankette, 28 kentte 1699 kişiye ekonomi yönetiminin nasıl olduğu soruldu.

Ankete göre, toplumun sadece yüzde 16'sı ekonominin iyi yönetildiğini düşünüyor. Yüzde 81,3'ü ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 2,4.

AKP-MHP SEÇMENİ DE KÖTÜ YÖNETİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

AKP seçmenini yüzde 63,1'i, MHP seçmenini ise yüzde 67,6'sı ekonominin kötü yönetildiğini ifade etti.

Bu oran CHP seçmeninde yüzde 95,1'e, DEM Parti seçmeninde yüzde 95,3'e ulaşıyor.

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