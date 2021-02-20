Halk gırtlağına kadar borç içinde

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin dün açıkladığı veriler bu durumu bir kez daha doğruladı.- 2020 yılı sonu itibarıyla bireyselolanların sayısı 2019 sonuna kıyasla 2 milyon 107 bin kişi artarakkişiye yükseldi. Bu kişilerin kredi borcu da 618.5 milyar liradan 866.6 milyar liraya ulaştı.- Bu kapsamda bireyselolanların sayısı 112 bin kişi artarakkişiye çıkarken borç miktarı da 206.4 milyar liradan 287.1 milyar liraya yükseldi.- Bireyselolanların sayısı da 2 milyon 370 bin kişi artarak, borç tutarı 266.4 milyar liradan 395.2 milyar liraya ulaştı.- Bireyselolanların sayısı ise 22 bin kişi azalarakinerken bu kişilerin borç tutarı 26.5 milyar liradan 40.5 milyar liraya çıktı.Öte yandan 2019 sonundan 2020 sonuna toplam bireysel kredi borcu ortalaması 19 bin 390 liradan 25 bin 484 liraya yükseldi.