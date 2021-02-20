Samanyolu Haber /Ekonomi / Halk gırtlağına kadar borç içinde /20 Şubat 2021 19:16

Halk gırtlağına kadar borç içinde

Türkiye'de yaşanan ekonomik krize, koronavirüs pandemisi de eklenince vatandaş maddi olarak zor duruma düştü. Pek çok kişi bu dönemde bireysel krediler ile geçinmeye çalışıyor.

Halk gırtlağına kadar borç içinde

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin dün açıkladığı veriler bu durumu bir kez daha doğruladı.

- 2020 yılı sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı 2019 sonuna kıyasla 2 milyon 107 bin kişi artarak 34 milyon 4 bin kişiye yükseldi. Bu kişilerin kredi borcu da 618.5 milyar liradan 866.6 milyar liraya ulaştı.

- Bu kapsamda bireysel konut kredisi borcu olanların sayısı 112 bin kişi artarak 2 milyon 601 bin kişiye çıkarken borç miktarı da 206.4 milyar liradan 287.1 milyar liraya yükseldi.

- Bireysel ihtiyaç kredisi borcu olanların sayısı da 2 milyon 370 bin kişi artarak 27 milyon 885 bine, borç tutarı 266.4 milyar liradan 395.2 milyar liraya ulaştı.

- Bireysel taşıt kredisi borcu olanların sayısı ise 22 bin kişi azalarak 430 bine inerken bu kişilerin borç tutarı 26.5 milyar liradan 40.5 milyar liraya çıktı.

Öte yandan 2019 sonundan 2020 sonuna toplam bireysel kredi borcu ortalaması 19 bin 390 liradan 25 bin 484 liraya yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halk gırtlağına kadar borç içinde Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

CHP’den “damat firarda” videosu

CHP’den “damat firarda” videosu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Batan tekneden nesef kesen kurtarma operasyonu

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Boeing 737 Max ilk kez havalandı

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Teksas felaketi yaşıyor: Yollar buz pisti

Kutup ayıları şantiyeye gitti

Kutup ayıları şantiyeye gitti

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

İ.Hakkı Pekin'den Paris'te öldürülen üç kadın itirafı

Konuştukça batıyor: Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

Konuştukça batıyor: Onurlu, ahlaklı kadın açıklamak için bir sene beklemez

Regaip Kandili Duası

Regaip Kandili Duası

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'da Etna yanardağı yeniden faaliyete geçti

Kaçan inek hastaneyi dağıttı

Kaçan inek hastaneyi dağıttı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:48:38