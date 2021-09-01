Samanyolu Haber /Gündem / Halk göçmen akınının faturasını hem AKP'ye hem muhalefete kesti /01 Eylül 2021 11:55

Halk göçmen akınının faturasını hem AKP'ye hem muhalefete kesti

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; halkın yüzde 66'sı, sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeninin hükümetin "yanlış dış politika izlemesi" olduğunu savunuyor. Aynı araştırmada muhalefet de suçlanıyor.

SHABER3.COM

Metropoll Araştırma, sığınmacılar ve dış politikaya ilişkin olarak yaptığı anketinde, "'Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır' iddiasına katılıyor musunuz" sorusunu yöneltti

Katılımcıların yüzde 65,7'si bu iddiaya katıldığını söylerken, yüzde 24,7'si ise katılmadığını söyledi. Öte yandan bu oran İyi Parti tabanında yüzde 96, HDP tabanında yüzde 92, CHP tabanında yüzde 88 olarak ölçüldü. "Yanlış dış politika" iddialarına katılanların oranı AKP tabanında yüzde 46,7, MHP tabanında da yüzde 50 oldu. 

Öte yandan halkın yüzde 42'si, sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefetin de sorumlu olduğunu düşünürken, yüzde 37'lik bir kesim muhalefeti bu konuda sorumlu tutmadı.   

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halk göçmen akınının faturasını hem AKP'ye hem muhalefete... Sonraki Haber >>

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:06:53