Halk göçmen akınının faturasını hem AKP'ye hem muhalefete kesti

Metropoll Araştırma, sığınmacılar ve dış politikaya ilişkin olarak yaptığı anketinde, "'Sığınmacı sayısının son yıllarda artmasının nedeni hükümetin izlediği yanlış dış politikadır' iddiasına katılıyor musunuz" sorusunu yöneltti







Katılımcıların yüzde 65,7'si bu iddiaya katıldığını söylerken, yüzde 24,7'si ise katılmadığını söyledi. Öte yandan bu oran İyi Parti tabanında yüzde 96, HDP tabanında yüzde 92, CHP tabanında yüzde 88 olarak ölçüldü. "Yanlış dış politika" iddialarına katılanların oranı AKP tabanında yüzde 46,7, MHP tabanında da yüzde 50 oldu.





Öte yandan halkın yüzde 42'si, sığınmacılar konusunda Suriye'ye asker gönderilmesine destek veren muhalefetin de sorumlu olduğunu düşünürken, yüzde 37'lik bir kesim muhalefeti bu konuda sorumlu tutmadı.



