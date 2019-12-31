'Halk haklının yerine güçlünün yanında yer aldı'

YouTube'de yayın yapan KHK TVR'ye bu sefer kanun hükmünde kararname (KHK) mağduru 18 yıllık sınıf öğretmeni Cevdet Keskinoğlu konuştu.

Bu dönemde yaşananları özetleyen Keskinoğlu, “Anadolu insanı mağduriyetlerden yana olur, haksızlığa tahammülü yoktur, ezilmişin yanındadır sözü bu dönemde geçerli olmadı. Halk, haklının değil güçlünün yanında oldu. güçlüyü alkışladı. Aslında kaybeden koskoca bir millet oldu. Mağduriyeti anlatmalıyız.” dedi. 22 ay tutuklu olarak cezevinde kaldığını ve hüküm yiyerek çıktığını belirten Keskinoğlu, “Şu anda dosyam yargıtay aşamasında.” dedi.





"BİR GECEDE TERÖRİST OLDUM"





Cezaevinde ilk koğuşlarında 8 profesör, 2 doçent ve 4-5 öğretmen kaldıklarını anlatan Keskinoğlu şunları söyledi:





“24 Ağustos 2016’da cezaevi ile tanıştık. Normalde daha önce ikaz bile almayan ben bir gecede terörist olduk. Vicdanım rahattı ama anne baban benim yüzünde hastalandı. 8 profesör, 4-5 öğretmen, 2 doçent bomboş koğuşa yerleştik. Her şeyi kendimiz yapmak zorundaydık. Cezaevi tecrübesi olan kimse yoktu. Daha sonra 8 kişilik koğuşta 21 kişi kaldık. 11 kişi yerde yattı.”





"KUTLU DOĞUM HAFTASI'NDA HÜKÜMLÜLERE BİLE GÜL DAĞITLDI, BİZE DAĞITILMADI"





Keskinoğlu, “Kutlu Doğum Haftası’nda bizim koğuşlara Peygamberimizin simgesi gül dağıtılmadı. Hükümlü mahkumlara verildi, bizim gibi tutuklulara verilmedi. Ben hükümlü mahkumlara sorduğumda, ‘ziyaretçiler gül getirebiliyor mu?’ diye; vaizin kendilerine dağıttığını söyledi. Burada bir ayrımcılığa tabi tutulduk. Bizimle ilgili koğuşlara bu gül dağıtılmadı. Haberdar edilmedi. Birlik beraberliğin anlatılığı bir ortamda bile ayrımcılığa tabi tutulduk, üzücü bir durum. Ancak kendi adıma değil bunları yapanlar adına üzücü bir durum. Bu dönemin en büyük mağduriyeti terörle anılmak.” dedi.