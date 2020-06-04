Samanyolu Haber /Gündem / Halk normale döndü ama … Komşuda ikinci dalga paniği /04 Haziran 2020 09:33

Halk normale döndü ama … Komşuda ikinci dalga paniği

İran'da iki gündür üst üste günlük vaka sayısının 3 bini aşması ile birlikte ülkede "ikinci dalga" paniği yaşanmaya başlandı. Bazı yasak ve kısıtlamaların kaldırıldığı ülkede Cumhurbaşkanı Ruhani, "Eğer bazı bölgelerde salgın tekrar artarsa, yasakları geri getiririz" dedi.

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Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Orta Doğu ülkesi olarak dikkat çeken İran’da son günlerde 3 binden fazla günlük vaka açıklanması ile birlikte “ikinci dalga geliyor mu” paniği yaşanmaya başladı.

Dün 3.134 yeni vaka tespit edilen ülkede , 70 insanın da yaşamını kaybetmesi ile birlikte ülke genelinde ikinci dalganın geldiğine dair açıklamalar yapıldı.


BBC’nin hazırladığı grafikte salgının nisan aynın sonu ve mayıs ayında düşüş gösterdiği fakat haziran ile birlikte yükselişe geçtiği görüldü.

MAYIS’TA DÜŞTÜ, HAZİRAN’DA YÜKSELDİ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Eğer bazı bölgelerde önlemler alınmazsa ve salgın tekrar tırmanırsa yetkililer bu yasakları geri getirmek zorunda kalacak” dedi.

Çin’den sonra salgının merkez üslerinden biri haline gelen İran’da corona virüsü ile ilgili resmi veriler düşüş gösterse de Haziran ayı ile birlikte tekrar yükseliş yaşandı.
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