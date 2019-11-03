Samanyolu Haber /Gündem / Halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra bıçakla saldırdı /03 Kasım 2019 21:17

Halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra bıçakla saldırdı

İstanbul Beşiktaş'ta bir halk otobüsü şoförü önce kullandığı otobüsü durakta bekleyen vatandaşların üzerine sürdü. Sonrasında ise çevresindekilere bıçakla saldıran şoför, kaçmak için denize atladı.

SHABER3.COM

Beşiktaş Meydanı'nda bir otobüs durağa daldı, ilk belirlemelere göre, durakta bekleyen 2'si ağır 13 kişi yaralandı. İddiaya göre, hızlı geldiği otobüsle durağa dalan sürücünün kazanın ardından elinde bıçakla aşağı inerek, duraktaki bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra Beşiktaş İskelesi'nden denize atladığı, polisler tarafından denizden çıkarılarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda geldi. İddiaya göre, Necdet K.'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı. Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., bir kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Polis, Beşiktaş İskelesi'nde denizden çıkardığı otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına aldı. 

Yakalanan şoförün bıçakla saldırı ve yaralamadan suç kaydının olduğu öğrenildi.

1'i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2'si ağır 13 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halk otobüsü şoförü önce durağa daldı sonra bıçakla... Sonraki Haber >>

İşte Tenkil’in sessiz tanıkları

İşte Tenkil’in sessiz tanıkları

KHK’lar insan eliyle yapılmış bir felaket

KHK’lar insan eliyle yapılmış bir felaket

Yıkım sırasında en kaz altında kaldılar

Yıkım sırasında en kaz altında kaldılar

Görülmez kaza !

Görülmez kaza !

Heyelan iş makinelerini yuttu

Heyelan iş makinelerini yuttu

Otobüs sürücüsünün hareketi pes dedirtti

Otobüs sürücüsünün hareketi pes dedirtti

Teknecinin ilginç çözümü

Teknecinin ilginç çözümü

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

Sokakta sohbete polis gözaltısı

Sokakta sohbete polis gözaltısı

Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup

Af Örgütü’nden Ahmet Böken’e mektup
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:22:30