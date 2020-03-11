Halk panik içinde marketlere akın etti

Marketlere paketlerle gelen ürünler reyonlara yerleştirilirken en çok makarna, kırmızı mercimek, un ve et ürünlerini satıldı. Bazı marketlerde temizlik ürünlerine 'üç adetten fazla satış yapılamaz' ibaresi koyuldu.







Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gıda fiyatlarında da fırsatçılık yapanlar var gerekeni yapacağız" dedi.Gıda Perakendecileri Derneği, koronavirüs vakası açıklaması ardından tüketicilere ürün ve hizmet tedariğinde bir sıkıntı öngörülmediğini, gerek ürün stokları gerekse personel olarak sektörün önceden tedbirlerini alarak hazır olduğunu dile getirdi.





Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından bir panik havası oluşturulmamasına özen gösterilmesini dile getiren GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, modern perakende kanallarının hali hazırda tedbirlerini aldığını ve tüketici taleplerinin kesintisiz karşılanacağını ifade etti.





Panik havası oluşturulmaması gerektiğinin altını çizen Aykaç, “Perakendeciler ürün tedariği ve stokları bakımından bir sıkıntı yaşamamaktadır. İşlerimizin devamlılığını sağlayacak, tüketicimizin ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayacağız” dedi. Yetkili kurumların açıklamalarına itibar ederek gerekli önlemlerin alınmasının büyük önem taşıdığını belirten Aykaç, kişisel hijyen ve temasa dikkat edilerek korunma yöntemlerinin uygulanması için seferber olunması gerektiğini belirtti.





Yıldız Holding'in de önlem aldığı ve stoklarını hazırladığı belirtildi. Finansgündem'in haberine göre atıştırmalık, gıda ve perakende alanında lider şirket ve markalarıyla Yıldız Holding, gelişmeleri yakından takip ediyor ve tüm iş süreçlerini önceden planladı.





Habere göre Yıldız Holding’in perakende grubunda yer alan ŞOK, Bizim Toptan, SEÇ Marketler ve online alışveriş platformu istegelsin'de en kötü senaryoya göre stok ve tedarik zincirini planlandı. Şirket yetkilileri, tüketicilerin hiçbir gıda ve ihtiyaç maddesini temin etmekte sorun yaşamayacaklarını ifade ediyor.





Grup ayrıca perakende çalışanlarına da, virüs mücadelesi ile ilgili eğitimler verdi. ŞOK marketin de içinde olduğu perakende devlerinin BİST’teki hisseleri ortalama yüzde 10 artış da gösterdi.



