Samanyolu Haber /Gündem / Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok! /17 Ekim 2020 17:39

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Halk röportajında konuşan bir vatandaş, cebinde 1 kuruş para olmadığını gösterdi ve ekmek alacak parası olmadığını söyledi. "Ben 52 yaşındayım, bugüne kadar ağlamadım" diyen kişi gözyaşlarına hâkim olamadı...

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Kendine Muhabir isimli YouTube kanalının mikrofon uzattığı vatandaş, cebinde ekmek alacak parası olmadığını söyledi ve "Ben 52 yaşındayım, bugüne kadar ağlamadım" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı...

YouTube üzerinden yayın yapan Kendine Muhabir adlı kanal, sokak röportajı yaptığı sırada mikrofon uzattığı bir vatandaş ekonomik duruma isyan etti.

Aylarca yakınlarının yardımıyla pansiyonda kaldığını belirten vatandaş, “Siz hiç yavan ekmek yediniz mi? Sabah kahvaltıda yoğurt ekmek yiyip akşam da aynı şekilde devam ettiniz mi? Ekonomi nerede çok iyi, cebimde ekmek almak için 1,5 lira yok” dedi.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan vatandaş, “Ben 52 yaşındayım, bugüne kadar ağlamadım. Hakkımı helâl etmiyorum” diye konuştu.
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Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

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