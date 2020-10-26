Samanyolu Haber /Dünya / Halk söke söke aldı! /26 Ekim 2020 14:48

Halk söke söke aldı!

Güney Amerika ülkesi Şili'de dün yapılan referandumda halkın yüzde 78'i darbecilerin hazırladığı anayasanın yeniden yazılmasına destek verdi.

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Şili'de referandumda oyların yaklaşık yüzde 90'ı sayılırken, ilk sonuçlara göre oy kullananların yüzde 78'i yeni bir anayasaya "Evet" dedi.

Şili'de mevcut anayasa darbeci general Augusto Pinochet döneminde hazırlanmıştı.

Seçmenler yeni anayasayı halk tarafından seçilecek bir heyetin yazmasını kararlaştırdı.

BİR YIL ÖNCE HALK SOKAĞA DÖKÜLMÜŞTÜ

BBC Türkçe’nin haberine göre; Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera sonucu "Birlikte yürümemiz gereken yolun başlangıcı." diye nitelendirdi.

Güney Amerika ülkesi Şili'de bir yıl önce hükûmet karşıtı protesto gösterileri başlamış, göstericilerin en önemli talebi toplumdaki derin eşitsizliklerin temel sebebi olarak gördükleri anayasanın yeniden yazılması olmuştu.

DİKTATÖR PINOCHET'NİN HAZIRLATTIĞI ANAYASA YÜRÜRLÜKTEN KALKACAK

1973 yılından 1990 yılına kadar Şili'yi dikta rejimi ile yöneten general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte (d. 25 Kasım 1915-10 Aralık 2006), 1973'ten 1998'e kadar Şili ordusunun başkomutanı unvanını kullandı. 1973'ten 1981'e kadar ise Şili Cunta Hükûmeti'nin başkanlığı koltuğunda oturdu.
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Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, Şili'de iktidarda kaldığı günlerde muhaliflerini idam etmiş, insan hakları ihlallerinde sınır tanımamıştı.  

11 Eylül 1973'te Amerika Birleşik Devletleri (ABD) destekli bir askeri darbeyle sosyalist Salvador Allende'nin Unidad Popular hükûmetini devirmişti. 

Sivil hükûmeti kuruluşunun 48'inci yıldönümüne bir hafta kala sona erdirerek iktidara gelmişti.

Pinochet dönemi çok sayıda insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönem olarak tarihe geçti. Pinochet, 10 Aralık 2006'da ev hapsinde tutulurken 91 yaşında kalp krizi geçirerek öldü.
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