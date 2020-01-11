Samanyolu Haber /Gündem / Halk TV için 'taşınıyor' iddiası... /11 Ocak 2020 00:23

Halk TV için 'taşınıyor' iddiası...

Bir süre önce el değiştirdiği ifade edilen Halk TV ile ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi.

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Halk TV’nin satıldığını son zamanlarda sıkça gündeme gelmişti. Odatv'de yer alan haberde; kanal, İngiltere’de yaşayan Türk iş adamı Cafer Mahiroğlu’na satıldı. Edinilen bilgilere göre, Cafer Mahiroğlu bir haftayı aşkın süredir Halk TV’de çalışmalara başladı. Kanalın, önümüzdeki günlerde İstanbul’da başka bir yere taşınacağı da gelen bilgiler arasında.

YENİ PROJELER

Halk TV için yeni yer bakıldığı ve Halkalı, Küçükçekmece ya da Kabataş’a taşınacağı öğrenildi. Halk TV'nin satışının ardından yeni projeler için görüşmelere başlandığı belirtildi. Yeni programlar için gazetecilere teklif götürüldüğü ve masaya oturuldu. 

Kısa süre önce de Serhan Asker Halk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa etmiş, yerine de, daha önce Fox TV Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Sedat Bozkurt gelmişti.
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