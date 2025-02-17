Halk TV iddianamesi hazırlandı: İşte 5 gazeteci için istenen cezalar

Pehlivan'ın avukatından açıklama





Önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "turpun büyüğü" diyerek Esenyurt ve Beşiktaş Belediyesi hakkında raporlar yazan bilirkişinin ismini açıklamasının ardından, bilirkişi ile görüşerek kamuoyuyla paylaşan gazeteci ve Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Pehlivan'ın ardından Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Halk TV Sorumlu Müdürü ve Programcısı Serhan Asker, Halk TV sunucusu Seda Selek, Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da gözaltına alınmıştı. Pehlivan, Selek, Asker ve Oğuz adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Suat Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV yöneticileri hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak, iddianameyi hazırladı.İddianamede, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında başsavcılıkça yürütülen bir kısım soruşturmalarla kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan müştekiye ilişkin isnatları akabinde, canlı yayında yapılan program esnasında benzer şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak şekilde karar verilmesi amacıyla müştekiyi alenen hedef gösteren ve bu amaçla müştekinin ismini ve müştekinin rızası hilafına alınmış ses kaydını yayınlayan şüpheliler hakkında soruşturmaya başlandığı" belirtildi.İddianamede bilirkişi S.B. müşteki, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker ise şüpheli olarak yer aldı.İddianamede Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker hakkında ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 4 yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.ANKA'nın aktardığına göre, iddianameyle ilgili bir açıklama yapan Barış Pehlivan'ın avukatlarından Hüseyin Ersöz, şunları söyledi:"İsnat edilen suçlar, bu suçlara karşılık gelen ceza miktarı ve suç işleme kastıyla değil, 'güncel bir olaya dair' gazetecilik refleksiyle yapılmış olan haber gözönüne alındığında, bırakın tutuklamayı, gözaltına alınmalarını gerektirecek bir hukuki nitelendirmenin dahi söz konusu olmadığı net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Buna karşın Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklu, diğer gazeteciler hakkında ise ağır adli kontrol tedbirleri uygulanmaya devam etmekte. Bu aşamada Asliye Ceza Mahkemesi’nin iddianameyi kabul kararı sonrasında, hem tutuklamanın hem de adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması konusunda tensip ara kararıyla bir karar vermesini ve duruşma gününün belirlenmesini bekliyoruz."