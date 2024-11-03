Halk TV’nin yazı işleri müdürüyle bazı gazeteciler gözaltına alındı

Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X’ten yalanlamıştı.





Boldmedya'da yer alan habere göre Bakırköy başsavcılığı da resen soruşturma başlattı.





Halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe’nin de aralarında bulunduğu bazı haber sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.





Savcılık haberle ilgili paylaşımların ‘toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarını basın yayın yoluyla aşağıladığını’ iddia etti.





Haber ve ilgili paylaşımların ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarını oluşturduğu öne sürüldü.