Samanyolu Haber /Medya / Halk TV’nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu /20 Aralık 2019 13:34

Halk TV’nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu

Eski FOX TV Ankara Temsilcisi Sedat Bozkurt, Halk TV’nin yeni genel yayın yönetmeni oldu.

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Medya kulislerinde satılacağı konuşulan Halk TV'de Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker'in istifa etmesinin ardından yeniden yapılanma başladı.

Halk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevine daha önce Fox TV Ankara Temsilcisi olarak görev yapan Sedat Bozkurt getirildi.

31 Mart seçimleri sonrasında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın yönetime gelmesinin ardından 2 Mayıs 2019’da Şaban Sevinç de genel yayın yönetmenliği görevinden istifa etmişti. 1 Nisan sabahı Halk TV’den birçok gazetecinin işten atılması nedeniyle istifa eden Şaban Sevinç’in yerine Serhan Asker Halk TV Genel Yayın Yönetmeni olmuştu. Asker ise 16 Aralık 2019 tarihinde istifa ederek kanal ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Sedat Bozkurt kimdir?

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Sedat Bozkurt, Günaydın, ANKA Haber Ajansı, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, TV8’de çalıştı. Bir süre ATV Ankara Haber Müdürlüğü yaptı. Birgün Gazetesi’nde ardından da İlnur Çevik’in sahibi olduğu The New Anatolian’da çalışan Sedat Bozkurt, 2007 yılından  2018 yılına kadar FOX TV’nin Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı.
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